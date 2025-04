Arrestan a exjuez de Nuevo México en caso relacionado con presunto miembro de pandilla venezolana

LAS CRUCES, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Un exjuez de Nuevo México fue arrestado bajo el cargo de manipulación de pruebas por presuntamente destruir un teléfono perteneciente a un inquilino acusado de tener armas en la propiedad y sospechoso de ser miembro de una pandilla venezolana.

Las autoridades federales indicaron en documentos judiciales que el exjuez magistrado del condado Doña Ana, José Luis "Joel" Cano, quien fue arrestado el jueves, dijo a los investigadores que creía que las fotos o videos en el dispositivo darían una imagen negativa del inquilino y que tiró lo que quedaba del celular cinco semanas después de romperlo con un martillo.

Cano renunció el mes pasado cuando la Comisión de Normas Judiciales del estado buscara suspenderlo, señalando que estaba acusado de permitir que tres miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua vivieran en su propiedad en Las Cruces y tuvieran acceso a armas de fuego.

En un documento judicial, Cano negó el retrato que el gobierno federal hizo de los hombres como integrantes de la pandilla, argumentando que cada uno de ellos fue sometido a los procedimientos "exhaustivos y rigurosos" de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) cuando ingresaron al país. Agregó que la primera vez que escuchó que podrían tener vínculos con una pandilla fue la mañana en que agentes federales allanaron su casa y detuvieron a los hombres.

Cano dijo que él y su esposa, Nancy Cano, permitieron que los hombres se quedaran en su apartamento estudio en abril de 2024. Explicó que los hombres le contaron a la pareja que solicitaron asilo al ingresar a Estados Unidos en 2023, fueron procesados por funcionarios de inmigración y luego liberados con fechas para que un tribunal atendiera sus solicitudes. Cano dijo que los hombres mostraron documentos para respaldar sus afirmaciones.

El caso se desarrolla al mismo tiempo que el arresto por parte del FBI de una jueza de Milwaukee acusada de ayudar a un hombre a evadir a las autoridades de inmigración, intensificando un enfrentamiento entre el gobierno de Trump y las autoridades locales sobre la amplia represión de inmigración del presidente.

La jueza de la Corte de Circuito Hannah Dugan está acusada de escoltar al hombre y a su abogado fuera de su sala de audiencias a través de una puerta del jurado la semana pasada tras enterarse que las autoridades de inmigración estaban allí para arrestarlo. El hombre fue detenido fuera del juzgado luego que los agentes lo persiguieran a pie.

En el caso de Nuevo México, los agentes federales creen que el celular que el exjuez presuntamente destruyó contenía fotos que también se publicaron en redes sociales del inquilino, Cristhian Ortega López, sosteniendo armas de fuego.

Los agentes federales dicen que los videos y fotos en las cuentas de redes sociales de Ortega "mostraban claros indicadores del Tren de Aragua" y que otros elementos, como tatuajes, ropa y gestos con las manos, "proporcionan evidencia contundente" de una posible conexión con la banda.

Trump dijo a los periodistas el viernes que el caso es "bastante sorprendente. Es terrible".

Nancy Cano, quien también fue arrestada bajo el cargo de conspirar para manipular pruebas, está acusada de tener uno de los celulares de Ortega en su posesión después de su arresto e intentar ayudarlo a eliminar una de sus cuentas de Facebook, aunque la denuncia indica que no fue eliminada antes de su arresto. Las autoridades indicaron que Nancy Cano estaba al tanto de que sus cuentas de redes sociales podrían contener evidencia que podría usarse en su contra.

Un video de los arrestos capturado por KFOX-TV de El Paso, Texas, mostró a agentes federales escoltando al exjuez, esposado y vistiendo una camisa de cuadros y jeans, desde su casa hasta una camioneta sin identificación. En fotos publicadas por la estación, se vio a su esposa esposada y de pie con agentes fuera de la casa.

The Associated Press envió un correo electrónico buscando comentarios de Cano. Una llamada a su teléfono celular no fue respondida, y el buzón de voz estaba lleno y no aceptaba mensajes.

La AP también dejó mensajes telefónicos a William Lutz, un abogado de la pareja, y a un abogado que representa a Ortega, un inmigrante acusado de radicar en Estados Unidos sin autorización legal al momento de poseer armas de fuego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.