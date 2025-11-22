Arrestan a expresidente de Brasil Bolsonaro días antes del inicio de su condena de 27 años

SAO PAULO, Brasil (AP) — La policía federal de Brasil arrestó de forma preventiva el sábado al expresidente Jair Bolsonaro, días antes de que comenzara a cumplir su sentencia de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, según las autoridades.

Un colaborador cercano dijo que el controvertido exmandatario fue llevado a la sede de la policía en la capital, Brasilia.

La policía indicó en un breve comunicado, en el que no mencionó a Bolsonaro, que actuó a petición del Supremo Tribunal de Brasil.

Ni la policía federal de Brasil ni el Supremo Tribunal proporcionaron más detalles.

El asistente de Bolsonaro, Andriely Cirino, confirmó a The Associated Press que la detención se produjo alrededor de las seis de la mañana el sábado.

El expresidente, de 70 años, fue llevado desde su casa en una comunidad cerrada en el exclusivo barrio de Jardim Botânico a la sede de la policía federal, añadió Cirino.

La prensa local dijo que se esperaba que Bolsonaro, quien fue presidente de 2019 a 2022, comenzara a cumplir su sentencia en algún momento de la próxima semana, después de que el líder de ultraderecha agotara todas las apelaciones a su condena por liderar un intento de golpe de Estado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.