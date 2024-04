Arrestan a hombre por prender fuego a oficina del senador Bernie Sanders

BURLINGTON, Vermont, EE.UU. (AP) — Las autoridades acusaron el domingo a un hombre de provocar un incendio en la entrada de la oficina del senador federal Bernie Sanders en Vermont, indicaron fiscales federales.

Shant Soghomonian, de 35 años, que anteriormente vivía en Northridge, California, ingresó al edificio el viernes y se dirigió a la oficina de Sanders en el tercer piso, donde un video de seguridad lo mostró rociando un líquido en la puerta para luego prenderle fuego, informaron las autoridades.

El interior del edificio sufrió algunos daños por las llamas y por el agua que arrojaron los rociadores contra incendios, pero no hubo heridos. Sanders, un senador independiente, no estaba en su oficina al momento del fuego provocado.

Soghomonian fue arrestado el domingo, acusado de utilizar fuego para dañar un edificio usado en comercio interestatal, según un comunicado de Nikolas Kerest, fiscal federal para Vermont.

Aún se desconoce el motivo del incendio. Soghomonian fue arrestado el domingo y no pudo ser contactado para hacer comentarios. De momento no se sabe si cuenta con un abogado y no se ha fijado una comparecencia inicial ante la corte, de acuerdo con las autoridades.

El delito conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares.

El caso fue investigado por los departamentos de policía de Burlington, Shelburne y Williston; la Policía Estatal de Vermont; el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos; y la Policía del Capitolio de Estados Unidos, detallaron las autoridades.