Arrestan a manifestantes que untaron comida a la vitrina donde está la corona del rey Carlos

LONDRES (AP) — Cuatro manifestantes fueron arrestados el sábado después de salpicar comida en la vitrina de una invaluable corona incrustada con diamantes en la Torre de Londres.

La exhibición de las Joyas de la Corona fue cerrada temporalmente después de que miembros de un grupo llamado Recuperar el Poder untaran crumble de manzana y vertieran natillas amarillas —dos básicos de los postres británicos— sobre la vitrina donde se encuentra la Corona Imperial del Estado que usó el rey Carlos III al salir de su ceremonia de coronación en 2023 y durante su discurso de apertura del Parlamento en 2024.

La pesada corona, que contiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas, fue elaborada para la coronación del abuelo de Carlos, Jorge VI, en 1937.

La policía dijo que los manifestantes fueron arrestados bajo sospecha de daño criminal. Pero las joyas invaluables que son una gran atracción turística no sufrieron daños, informó Historic Royal Palaces.

El grupo de desobediencia civil que aboga por una asamblea ciudadana permanente y quiere gravar la riqueza extrema dijo que dos de sus miembros habían lanzado la comida y otros dos también fueron arrestados y llevados a “custodia”.

El acto es uno de muchos que ha tenido como objetivo tesoros y obras de arte valiosos para llamar la atención sobre una causa política. Manifestantes contra el petróleo fueron encarcelados el año pasado por lanzar una lata de sopa de tomate sobre el vidrio que protege los “Girasoles” de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres.

Un video del acto en la Torre de Londres, que una vez fue un palacio también conocido como la prisión donde Ana Bolena, Tomás Moro y otros fueron ejecutados, mostró a dos manifestantes atacando la vitrina mientras otros visitantes retrocedían conmocionados.

Después de que un empleado intervino y pidió ayuda por radio, los dos manifestantes desplegaron un cartel que decía: “La democracia se ha desmoronado. Impuestos a los ricos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.