Arrestan a un adolescente acusado de matar a dos policías en una comisaría de Turquía
Dos policías murieron a tiros y otros dos resultaron heridos este lunes en una comisaría situada cer
- 1 minuto de lectura'
Dos policías murieron a tiros y otros dos resultaron heridos este lunes en una comisaría situada cerca de la ciudad turca de Esmirna, y un adolescente de 16 años fue detenido como sospechoso, anunció el ministro del Interior.
"El sospechoso del incidente, E.B., de 16 años, fue detenido y se ha abierto una investigación", indicó en la red X el ministro Ali Yerlikaya.
Según él, uno de los policías heridos se encuentra en estado grave.
En imágenes difundidas en la televisión turca podía verse un cordón policial delante de la comisaría, donde se produjo el ataque la mañana del lunes.
En un video difundido por un vecino y retomado por varios medios locales se ve a un joven con un fusil largo, que parece huir del lugar de los hechos.
"Condeno el odio ataque perpetrado contra la comisaría de policía Salih Isgören en Balçova", escribió en X el alcalde de Esmirna, Cemil Tugay.
rba/avl/an
Otras noticias de Asesinato de policías
- 1
Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias
- 2
Quién ganó las elecciones de Buenos Aires 2025, sección por sección electoral
- 3
Legislatura bonaerense: Fuerza Patria alcanzó la mayoría en el Senado y se consolidó como primera minoría en Diputados con más bancas
- 4
Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia