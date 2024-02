TUSTIN, California, EE.UU. (AP) — Una persona fue detenida el martes luego de que presuntamente encendió un “artefacto pirotécnico” cerca de un centro comercial del sur de California", informó la policía.

Los reportes de una explosión en el centro comercial The Village at Tustin Legacy llevaron a las autoridades a evacuar varios negocios, incluido un restaurante de comida rápida Chipotle, dijo Eric Davidson, portavoz de Regency Centers, la compañía dueña y operadora de The Village. No hubo personas heridas ni se registraron daños en el centro comercial.

El Departamento de Policía de Tustin dijo que una persona fue detenida, pero no dio más detalles, como el lugar exacto en donde se encendió el artefacto pirotécnico.

La Autoridad de Bomberos del condado de Orange dijo que se presentó al lugar después de recibir un reporte de un “paquete sospechoso”. La oficina de campo del FBI en Los Ángeles también respondió, como de costumbre cuando se informa de explosiones, dijo la portavoz Laura Eimiller.

El centro comercial cuenta con restaurantes, salones de belleza y gimnasios. Tustin se encuentra a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste del centro de Los Ángeles.