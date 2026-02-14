Arrestan en EEUU a supervisor de la DEA en República Dominicana por soborno

Un supervisor de la agencia antidrogas DEA en República Dominicana fue arrestado al ser acusado de soborno y fraude de visados, informó la justicia estadounidense el viernes, tras el anuncio la víspera del cierre de su oficina en el país ante sospechas de corrupción.

La DEA mantenía una estrecha relación con las autoridades dominicanas hasta el jueves, cuando la embajadora estadounidense comunicó el cierre de la sede de la agencia antinarcóticos en Santo Domingo hasta nuevo aviso.

El agente Meliton Cordero fue detenido el jueves en Washington y acusado de participar en un esquema de soborno y fraude de visados estadounidenses, según la fiscalía federal para el distrito de Columbia.

El supervisor de la DEA en Dominicana "presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal", detalló la entidad en un comunicado.

Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en República Dominicana.

"La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", dijo el jueves la embajadora Leah Campos en un comunicado publicado en X al anunciar el cierre de la oficina antinarcóticos en Dominicana.

"Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", añadió.

Las medidas se producen una semana después de la visita al país, el 4 de febrero, del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico.