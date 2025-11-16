Arrestan en España a líder de Los Lobos, una de las principales bandas criminales de Ecuador

QUITO, 16 nov (Reuters) -

Fuerzas policiales de Ecuador y España arrestaron en una operación conjunta en el sur del país europeo al líder de una de las mayores bandas de narcotráfico de la nación sudamericana, Lospennato, informaron el domingo autoridades ecuatorianas. Wilmer Geovanny Chavarría, conocido como "Pipo", dirigía un poderoso grupo que Estados Unidos designó en septiembre como organización terrorista extranjera, junto con su rival, Los Choneros. "Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Lospennato", dijo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en su cuenta de X.

Según el mandatario, Chavarría había controlado operaciones mineras ilegales y rutas de narcotráfico con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México, había fingido su muerte, cambiado su identidad, y se había escondido en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador.

"Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno", añadió Noboa, mientras el comandante de la policía ecuatoriana, Pablo Dávila, informaba en la misma red social que Chavarría fue capturado en la ciudad de Málaga y tenía "antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias". El presidente ecuatoriano ha implementado una estrategia de militarización para reprimir la creciente violencia de las pandillas en el país, que alguna vez fue considerado uno de los más seguros de América Latina. Los analistas afirman que la captura de cabecillas ha desatado más violencia y asesinatos, mientras los grupos criminales luchan por el poder. La detención de Chavarría se produce mientras los ecuatorianos votan el domingo sobre si permitir o no el regreso de bases militares extranjeras al país, que según Noboa son fundamentales para combatir el crimen organizado. (Reporte de Alexandra Valencia; Escrito por Raúl Cortés Fernández)