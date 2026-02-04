Arrestan en Lima a peruano dedicado a red de pornografía infantil internacional

La policía de Perú capturó este miércoles en Lima a un joven de 18 años que producía y distribuía pornografía infantil a nivel internacional, tras ser denunciado en España por chantaje, informó la institución.

La detención de Diego Goicochea se realizó en el populoso distrito limeño de Independencia en una acción conjunta de fiscales peruanos con agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

El caso se inició luego de una denuncia interpuesta por los padres de una adolescente de 13 años ante la Guardia Civil de España. La fiscalía no brindó más información sobre la pareja y su hija.

Según la fiscalía peruana, "los denunciantes alertaron que su hija venía siendo chantajeada sexualmente para que envíe videos de connotación sexual".

"Él recibía y comercializaba este material (...), también se habría encargado de la producción", dijo el coronel Edwar Cachay, jefe de la División de Ciberprotección Infantil al canal de televisión TV Perú.

Goicochea utilizaba redes sociales como Telegram para captar a menores de edad y luego de ganarse su confianza las convencía de grabar contenido pornográfico que vendía por internet, señaló la policía.

La embajada de Estados Unidos en Perú indicó en redes sociales que "el material era utilizado para chantaje y comercialización a nivel internacional".

Perú sanciona con penas de hasta 15 años de cárcel los delitos de pornografía infantil.