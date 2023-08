Arrestan en Los Ángeles a Amir Coffey de los Clippers por portación de un arma de fuego sin permiso

Los ángeles (ap) — el escolta de los clippers de los ángeles amir coffey fue arrestado el domingo en la madrugada con un cargo menor de portación de armas en hollywood, indicaron las autoridades.

Coffey, de 26 años, era el pasajero cuando la policía detuvo el vehículo por ir a exceso de velocidad alrededor de las 2a.m., según el oficial de la policía de Los Ángeles Tony Im, portavoz del departamento.

Coffey fue señalado por portar un arma de fuego sin permiso en el vehículo, aseguró Im. Fue puesto en libertad tras pagar su propia fianza de 10.000 dólares.

Debe presentarse frente a un juez el 24 de agosto, indicaron los récords de la policía.

El piloto fue acusado de manejar a exceso de velocidad y otro pasajero recibió una acusación por delito menor de posesión de marihuana, añadió Im.

Coffey ha estado cuatro temporadas con los Clippers.

“Estamos conscientes de la situación legal que involucra a Amir Coffey y estamos investigando”, dijo el equipo el lunes en un comunicado.

Es posible que Coffey enfrente una sanción adicional por parte de la NBA. La liga usualmente revisa todos los asuntos de conducta personal y criminal y puede multar o suspender cuando lo crea conveniente.

El base de dos metros ha iniciado casi todos los encuentros desde la banca y promedia 5,5 puntos.

La campaña anterior disputó 55 encuentros, incluyendo nueve como titular.

AP