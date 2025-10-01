Arrestan en Perú a otros dos sospechosos del triple crimen de tres argentinas con sello narco

LIMA (AP) — El Ministerio del Interior peruano informó el martes la captura de un peruano y un argentino buscados por el brutal crimen de tres jóvenes mujeres en una barriada de Buenos Aires, al parecer por un ajuste de cuentas de una banda de narcotraficantes.

Los detenidos son Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, y Matías Ozorio, argentino de 28 años, indicó la oficina de prensa del Ministerio del Interior a The Associated Press. Con los dos arrestos ascienden a nueve los detenidos argentinos y peruanos por este caso que ha tenido un fuerte impacto social en Argentina por la brutalidad de los crímenes.

La cartera del Interior envió a la AP fotografías y videos de la captura de Valverde y Ozorio por agentes de un grupo de élite policial antidrogas. El peruano se transportaba en un camión.

Más temprano, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmó en la red social X la detención de Ozorio en Lima, “en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA (policía federal argentina)”.

“Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”, añadió la funcionaria.

Ozorio sería lugarteniente de Janzen Valverde Victoriano, apodado “Pequeño J”, señalado como el líder de una banda de narcotraficantes que operaba desde una barriada pobre de Buenos Aires y que, según la hipótesis de la justicia argentina, habría dado la orden de ejecutar a Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, el pasado 20 de septiembre.

Las chicas fueron encontradas sin vida el miércoles siguiente, sepultadas en el jardín de una casa de Florencio Varela, situada a 26 kilómetros al sur de Buenos Aires. De acuerdo con las autopsias, las tres jóvenes sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas, en lo que habría sido una emboscada.

Según las autoridades, los crímenes serían un acto de venganza de una banda de narcotraficantes integrada por argentinos y peruanos.

En un video difundido por la policía peruana, Ozorio afirmó que hace una semana “me trajeron de engaño (a Perú) unos narcos mafiosos a los que les debía plata”. Detalló que se fugó de Argentina a través de la frontera con Paraguay y luego cruzó ilegalmente a territorio peruano.

Con Valverde y Ozorio ascienden a nueve los detenidos –tres de nacionalidad peruana y el resto argentinos– en este caso que ha tenido un fuerte impacto social por la brutalidad de los crímenes.

“Parece ser una organización no grande, no conocida.

“No estaba en el radar”, admitió la ministra Bullrich durante una entrevista televisiva.

—————————

La corresponsal de AP en la Argentina, Débora Rey, contribuyó con este reporte.