Arrestan nuevamente a exministro venezolano Alex Saab: medios colombianos

4 feb (Reuters) - El exministro de Industria de Venezuela Alex Saab, ⁠el empresario ⁠colombo-venezolano que estuvo preso en Estados Unidos, fue arrestado el miércoles, reportaron medios colombianos.

Saab, un ⁠aliado ‌cercano ​del expresidente Nicolás Maduro, fue arrestado en Cabo Verde ​en junio de 2020, donde estuvo detenido durante ‌más de tres años ‌por un esquema ​de sobornos antes de que se le concediera el indulto a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses apresados en Venezuela.

Regresó con bombos y platillos a Venezuela, donde Maduro lo homenajeó como héroe nacional. Posteriormente, el ahora ⁠depuesto mandatario lo nombró ministro de Industria, cargo que ocupó hasta ​el mes pasado, cuando fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La cadena de televisión colombiana Caracol informó que Saab había sido detenido por el servicio de inteligencia venezolano. Caracol añadió que podría ⁠ser extraditado a Estados Unidos, mientras que Blu Radio afirmó ​que la operación se llevó a cabo en colaboración con el FBI.

Caracol Radio, entidad independiente de la ‍cadena de TV, dijo que el arresto se produjo en la madrugada del miércoles y que el empresario Raúl Gorrín también habría sido detenido.

El Ministerio de Comunicaciones de ​Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y no fue posible determinar si Saab o Gorrín cuentan con ‍representación legal.

