Arresto de empleado del ayuntamiento de NY desata protestas y disputa sobre su estatus migratorio

NUEVA YORK (AP) — Un empleado del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York fue arrestado como parte de la ofensiva de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump, lo que desató la molestia de funcionarios de la ciudad y atrajo a manifestantes el martes al centro de detención en Manhattan donde se encuentra detenido.

Rafael Andrés Rubio Bohorquez había permanecido en el país por mucho más tiempo de lo establecido en su visa de turista, fue arrestado una vez por agresión y "no tenía derecho legal para estar en Estados Unidos", aseguró el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés).

La presidenta del ayuntamiento, la demócrata Julie Menin, rechazó esos señalamientos, asegurando a los reporteros que Rubio Bohorquez --un analista de datos para la unidad legislativa de la ciudad-- tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos hasta octubre.

Menin afirmó que el empleado del concejo municipal firmó un documento como parte de su proceso de contratación en el que confirmó que nunca había sido arrestado y pasó la verificación de antecedentes estándar que se le realiza a todos los solicitantes.

La New York Immigration Coalition y el New York Legal Assistance Group presentaron el lunes una solicitud después del arresto de Rubio Bohorquez para que un tribunal ordene su liberación, informaron Menin y el representante federal Dan Goldman en un comunicado.

El ICE confirmó el nombre de Rubio Bohorquez. Menin y Goldman se refirieron a él únicamente como un empleado del ayuntamiento. Menin afirmó que lo hacía para proteger su identidad.

“Estamos haciendo todo lo posible para lograr su liberación inmediata”, declaró Menin el lunes en una conferencia de prensa. Calificó el arresto como “un flagrante abuso de poder gubernamental”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, señaló que estaba “indignado” por lo que llamó “un ataque a nuestra democracia, a nuestra ciudad y a nuestros valores”.

La gobernadora de Nueva York, la también demócrata Kathy Hochul, dijo: “esto es exactamente lo que sucede cuando la aplicación de las leyes de inmigración se utiliza como arma”. Detener a personas durante apariciones de rutina “no hace que estemos más seguros. Socava la confianza, propaga el miedo y viola los principios básicos de justicia”, dijo.

Menin añadió que funcionarios trataban de ponerse en contacto con la familia de Rubio Bohorquez y obtener información de contacto para su abogado de inmigración.

Rubio Bohorquez, originario de Venezuela, fue detenido cuando se presentó a una cita de inmigración en Bethpage, Long Island, informaron las autoridades. Menin lo llamó una revisión de rutina que “rápidamente salió mal”.

“Este empleado, que eligió trabajar para la ciudad y contribuir con su experiencia a la comunidad, hizo todo bien al presentarse a una entrevista programada, y aún así el ICE lo detuvo ilegalmente”, dijo Lisa Rivera, presidenta y directora ejecutiva del New York Legal Assistance Group, en un comunicado.

Destacó que la organización representa a decenas de personas que han sido detenidas injustamente por el ICE y a cientos que están siguiendo los procedimientos de inmigración con la esperanza de quedarse en Estados Unidos.

De acuerdo con el ICE, Rubio Bohorquez ingresó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista B2 y debía salir del país a más tardar el 22 de octubre de 2017. Ha estado empleado por el ayuntamiento durante aproximadamente un año, dijo Menin. Su puesto tiene un US$ 129.315 al año, según datos de nómina de la ciudad.

“No tenía permiso de trabajo”, dijo el ICE en un comunicado en el que confirmó el arresto. La agencia, parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), dijo que bajo la gestión de la secretaria Kristi Noem “los extranjeros ilegales criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Si vienes a nuestro país ilegalmente y violas nuestra ley, te encontraremos y te arrestaremos”.

Varias docenas de personas llevaron a cabo una protesta el martes fuera del Edificio Federal del Gran Nueva York, donde Rubio Bohorquez permanece detenido. Algunos llevaban pancartas que decían “Abolir al ICE” y “Ningún ser humano es ilegal”.

No es la primera vez que salen a relucir disputas sobre el permiso de trabajo de un inmigrante, en parte porque muchos empleadores dependen de un amplio, pero defectuoso, sistema gubernamental llamado E-Verify. La herramienta compara la información de un empleado ingresada por un empleador con los registros disponibles para el DHS y la Administración del Seguro Social.

Según los expertos, el sistema suele ser preciso en términos de coincidencia de documentos, pero no notifica automáticamente a un empleador si el derecho de un empleado a trabajar fue revocado después de haber sido verificado.

Una revisión llevada a cabo por la Oficina del Inspector General en 2021 concluyó que, hasta que el gobierno aborde las deficiencias de E-Verify, “no puede garantizar que el sistema brinde resultados precisos de elegibilidad de empleo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.