Arresto domiciliario para clérigo ucraniano acusado de exaltar la invasión rusa: iglesia

KIEV, 1 abr (Reuters) - Un alto clérigo ucraniano de una iglesia supuestamente vinculada a Moscú fue condenado el sábado a arresto domiciliario tras una audiencia en la que se investigó si glorificaba a las fuerzas invasoras rusas y avivaba las divisiones religiosas, informó la iglesia.

Kiev está tomando medidas enérgicas contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU) alegando que es prorrusa y colabora con Moscú, acusación que la Iglesia niega.

En un comunicado, la IOU afirma que un tribunal de Kiev también ha ordenado al metropolita Pavlo que lleve un brazalete electrónico. Las agencias de noticias Interfax Ukraine y Ukrinform dijeron que Pavlo había sido condenado a 60 días de arresto domiciliario.

"No he hecho nada. Creo que se trata de una orden política", declaró Pavlo a la prensa tras conocerse la sentencia.

Los fiscales declararon que el arresto domiciliario y el brazalete electrónico eran medidas cautelares y que el caso contra Pavlo continuaría.

La agencia de noticias Tass dijo que el tribunal ordenó a Pavlo vivir en un pueblo a unos 40 kilómetros al sureste de Kiev. Pavlo dijo que la casa no era habitable.

"No hay nada para dormir, ni calefacción ni luz. No hay cocina ni cuchara. Pero no pasa nada, lo soportaré todo", dijo. Pavlo ha estado viviendo en un alojamiento en el Monasterio de las Cuevas de Kiev, un complejo monasterial de 980 años de antigüedad que el gobierno dice que la iglesia debe abandonar.

Según Tass, el tribunal ha denegado a Pavlo el permiso para asistir a los oficios religiosos.

Pavlo compareció ante el tribunal tras ser interrogado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, que presentó al clérigo una serie de acusaciones.

Desde principios de 2022 se han abierto causas penales contra 61 clérigos de la IOU, siete de los cuales han sido declarados culpables.

Pavlo, alto funcionario de la IOU, es abad del Monasterio de las Cuevas de Kiev. La Iglesia se ha negado hasta ahora a marcharse.

La IOU ha sido acusada de mantener vínculos con la Iglesia Ortodoxa Rusa, favorable a la invasión, que solía ser su iglesia matriz pero con la que la IOU dice haber roto lazos en mayo de 2022.

La IOU es la segunda iglesia más grande de Ucrania, aunque la mayoría de los creyentes ortodoxos ucranianos pertenecen a una rama separada de la fe formada hace cuatro años por la unión de ramas independientes de la autoridad de Moscú.

Moscú afirmó el mes pasado que Kiev estaba "atacando ilegalmente" a la IOU, añadiendo que esto confirmaba la necesidad de sus operaciones militares en Ucrania. (Reporte de Max Hunder, Viacheslav Ratynskyi y David Ljunggren; Editado en Español por Manuel Farías)

