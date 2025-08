Arresto violento de estudiante negro en Florida subraya beneficios de grabar encuentros con policía

Un video que capturó el brutal arresto de un estudiante universitario negro que fue sacado de su auto y golpeado por policías en Florida ha generado una investigación y llamados para que los automovilistas consideren protegerse instalando una cámara en sus vehículos.

William McNeil Jr. capturó su detención de tráfico en febrero con la cámara de su teléfono celular, que estaba montada sobre su tablero. Ofreció una vista única, proporcionando la única grabación clara de la violencia por parte de los policías, incluidos los golpes en su cabeza que no se pueden ver claramente en las imágenes de la cámara corporal de los agentes publicadas por la policía de Jacksonville.

Dado que McNeil tuvo la previsión de grabar el encuentro desde dentro del vehículo, “pudimos ver de primera mano y escuchar de primera mano y poner todo en contexto lo que significa conducir siendo negro en Estados Unidos”, dijo el abogado de derechos civiles Ben Crump, uno de los varios abogados que asesoran a McNeil.

“Todos los jóvenes deberían estar grabando estas interacciones con las fuerzas del orden", añadió Crump. Porque lo que nos dice, al igual que con George Floyd, si no grabamos el video, podemos ver lo que pusieron en el reporte policial con George Floyd antes que se dieran cuenta de que el video existía”.

McNeil fue detenido ese día porque los agentes dijeron que sus luces delanteras deberían haber estado encendidas debido al mal tiempo, detallaron sus abogados. Su cámara lo muestra preguntando a los policías qué hizo mal. Segundos después, un agente rompe su ventana, lo golpea cuando se hallaba sentado en el asiento del conductor y luego lo saca del auto y lo golpea en la cabeza. Después de ser derribado al suelo, McNeil fue golpeado seis veces más en su muslo derecho, según un informe policial.

Los informes del incidente no describen al agente golpeando a McNeil en la cabeza. El policía, que detuvo a McNeil y luego lo golpeó, describió la fuerza de esta manera en su informe: “Se aplicó fuerza física al sospechoso y fue llevado al suelo”.

Pero después que McNeil publicara su video en línea el mes pasado y se volviera viral, la policía de Jacksonville inició una investigación interna, que está en curso. Un portavoz de la policía se negó a comentar sobre el caso esta semana, citando un litigio pendiente, aunque no se ha presentado ninguna demanda sobre el arresto.

McNeil señaló que la experiencia lo dejó traumatizado, con una lesión cerebral, un diente roto y varios puntos de sutura en el labio. Sus abogados acusaron a la policía de intentar encubrir lo que realmente sucedió.

“El 19 de febrero de 2025, los estadounidenses vieron lo que es Estados Unidos”, comentó otro de los abogados de McNeil, Harry Daniels. “Vimos injusticia. Vimos abuso de poder policial.

Pero lo más importante, vimos a un joven que tuvo el temperamento para controlarse frente a la brutalidad”.

La detención de tráfico, dijo, no sólo fue motivada racialmente sino que “fue ilegal, y todo lo que se derivó de esa detención fue ilegal".

McNeil no es el primer automovilista negro en grabar video durante una detención de tráfico que se tornó violenta: la novia de Philando Castile transmitió en vivo las sangrientas secuelas de la muerte de su pareja durante una detención de tráfico en 2016 cerca de Minneapolis. Pero el arresto de McNeil sirve como recordatorio de cómo el video de un teléfono celular puede mostrar una versión diferente de los eventos a la descrita en los reportes policiales, dijeron sus abogados.

Christopher Mercado, quien se retiró como teniente del Departamento de Policía de Nueva York, estuvo de acuerdo con la sugerencia del equipo legal de McNeil de que los automovilistas deberían grabar sus interacciones con la policía y que una cámara montada dentro del auto de un conductor podría ofrecer un punto de vista único.

"Usa la tecnología a tu favor", dijo Mercado, profesor asistente adjunto en el Colegio John Jay de Justicia Penal en Nueva York. “No hay nada nefasto en ello. En mi opinión, es algo inteligente”.

Rod Brunson, presidente de la Facultad de Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Maryland, dijo que cree que es una buena idea que los ciudadanos filmen encuentros con la policía, siempre y cuando hacerlo no empeore la situación.

“Creo que es una forma de protección: los protege contra acusaciones falsas de comportamiento criminal o de interferir con los policías, etcétera”, dijo Brunson.

Aunque la policía de Jacksonville se negó a hablar con The Associated Press esta semana, el jefe policial T.K. Waters ha hablado públicamente sobre el arresto de McNeil desde que el video del incidente se volvió viral. Rechazó algunas de las acusaciones hechas por los abogados de McNeil, señalando que a McNeil se le dijo más de media docena de veces que saliera del vehículo.

En una conferencia de prensa el mes pasado, Waters también destacó imágenes de una navaja en el auto de McNeil. El policía que lo golpeó afirmó en su reporte policial que McNeil se inclinó hacia el piso del auto, donde los agentes encontraron el cuchillo más tarde. Crump, sin embargo, dijo que el video de McNeil muestra que él “nunca busca algo”, y un segundo agente escribió en su informe que McNeil mantuvo las manos en alto al tiempo que el otro policía rompía la ventana del auto. Una cámara dentro del vehículo de un automovilista podría compensar algunas deficiencias de las cámaras corporales de la policía, que pueden tener un campo de visión estrecho que se vuelve más limitado cuanto más cerca está un agente de la persona que está siendo filmada, aseveró Mercado. Sin embargo, después del asesinato policial de Floyd, algunos estados y ciudades debatieron cómo y cuándo los ciudadanos deberían poder capturar video de la policía. La Constitución garantiza el derecho a grabar a la policía en público, pero un punto de controversia en algunos estados ha sido si la grabación de un civil podría interferir con la capacidad de los agentes para hacer su trabajo. En Luisiana, por ejemplo, una nueva ley convierte en delito acercarse a menos de 7,6 metros de un policía en ciertas situaciones. Waters reconoció esas limitaciones en una conferencia de prensa el año pasado, cuando narraba un video de una pelea salvaje entre policías y un aficionado en las gradas del EverBank Stadium durante un partido de fútbol americano el año pasado entre las universidades de Georgia y Florida. El jefe policial mostró los videos de las cámaras corporales de los agentes durante el inicio de la confrontación cerca de la parte superior del estadio. Pero cuando los policías sometieron al sospechoso y le aplicaban presión, las imágenes de la cámara corporal no capturaron mucho, por lo que el jefe de policía cambió a un video de seguridad del estadio filmado desde una distancia más lejana. En el caso de McNeil, el video de la cámara corporal no capturó claramente los golpes lanzados. Si lo hubiera hecho, el caso habría sido investigado de inmediato, dijo el jefe policial. Durante los últimos 20 años, Brunson ha estado entrevistando a jóvenes negros en varias ciudades de Estados Unidos sobre sus encuentros con las fuerzas del orden. Cuando comenzó a enviar trabajos de investigación para revisión académica, muchos lectores no creían las historias de los hombres sobre ser agredidos brutalmente por policías. “Las personas que viven en una sociedad civil no esperan ser tratadas de esta manera por la policía. Para ellos, sus interacciones con la policía son mayormente agradables, mayormente cordiales", dijo Brunson. “Así que es difícil para las personas que no tienen una relación tensa con la policía imaginar que algo así sucede”, agregó.

“Y ahí es donde el video juega un papel importante, porque la gente no puede negar lo que ve”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.