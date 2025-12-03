Arriba a Venezuela avión desde EE. UU. con migrantes venezolanos

CARACAS, 3 dic (Reuters) - Una nave de Estados Unidos arribó el miércoles a Venezuela con 266 migrantes venezolanos, en un nuevo vuelo de repatriación en medio de las tensiones militares entre Caracas y Washington.

El vuelo de Eastern Airlines llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la administración estadounidense, según lo informado esta semana por el Ministerio de Transporte en un comunicado.

El fin de semana Venezuela había dicho que la decisión unilateral de Estados Unidos de considerar cerrado el espacio aéreo venezolano marcaba el fin unilateral de los vuelos de repatriación, pero el martes el Ministerio indicó que había recibido una solicitud estadounidense para reanudarlos.

Más temprano, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo a reporteros en la terminal que desde inicios de año y hasta ahora han arribado al país al menos 18.354 venezolanos en 95 vuelos, de ellos 76 directamente desde Estados Unidos. (Redacción Reuters)