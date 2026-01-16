Arriba a Venezuela vuelo desde EEUU con 199 migrantes venezolanos: gobierno

16 ene - Un avión desde Estados Unidos arribó el viernes a Venezuela con 199 migrantes venezolanos, dijo el ministerio de Interior y Justicia, un nuevo vuelo de repatriación luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

El vuelo de Eastern Airlines llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas y partió desde Phoenix en Arizona.

Durante años, Estados Unidos fue un refugio para los venezolanos que huían del Gobierno de Maduro, pero en el segundo mandato de Trump muchos están siendo tachados de criminales y obligados a buscar refugio en otros lugares. (Reporte de Reuters)