Arsenal acaba con invicto del Bayern, Mbappé y Vitinha lideran a Real Madrid y PSG

En una jornada llena de goles, el Arsenal acabó con el invicto del Bayern Múnich y de paso quedó como líder en solitario del grupo único de la liga de la Champions, con Real Madrid y PSG escalando posiciones gracias a las actuaciones de Kylian Mbappé y Vitinha.

El Emirates Stadium era el escenario del partido más destacado de la jornada, entre dos de los tres equipos que habían sumado el pleno de 12 puntos en las cuatro primeras fechas (el otro era el Inter) y el espectáculo no defraudó.

El equipo dirigido por Mikel Arteta, que ahora mismo parece aspirante a todo, barrió de la cancha, sobre todo en la segunda parte, a todo un Bayern, que llegó a Londres sin conocer la derrota en los 17 partidos que había disputado en esta temporada.

Jurrien Timber (22'), Noni Madueke (70') y el brasileño Gabriel Martinelli (77') fueron los autores de los goles de los Gunners, mientras que el Bayern sólo tuvo capacidad de reacción en el primer tiempo, gracias al gol del joven Lennart Karl (32'), que a sus 17 años parece llamado a marcar época en el gigante bávaro.

Liverpool pierde en Anfield

El equipo alemán echó de menos al colombiano Luis Díaz, que purga la suspensión de tres partidos tras su expulsión en París.

"Tenemos hambre y deseo por ganar cada partido, aunque queda un largo camino" hasta conquistar los títulos, declaró tras el partido uno de los líderes de los Gunners, Declan Rice.

Si todo sonríe al Arsenal, otro de los grandes de la Premier League, el Liverpool, no levanta cabeza. Perdió 4-1 en Anfield ante el PSV Eindhoven y suma nueve derrotas en los últimos doce partidos que ha disputado.

El equipo neerlandés se aprovechó de la ruina en la que se ha convertido la defensa Red y se llevó los puntos con los tantos de Ivan Perisic (6' de penal), Guus Til (56') y Couhaib Driouech (73', 90+1').

La segunda derrota consecutiva en esta competición no es aún desastrosa para el Liverpool, pero con 9 puntos ve cómo sale del Top 8, sinónimo de clasificación directa para los octavos de final, y de escaparse al grupo cabecero.

En este grupo está el líder Arsenal, con 15 puntos, PSG, Bayern Múnich, Inter y Real Madrid con 12 y luego hay otro grupo de otros cuatro equipos (Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City y Atalanta) con 10 unidades.

Cuatro goles en 20 minutos

El París SG asciende al segundo puesto tras una demostración ante el Tottenham, que se adelantó en dos ocasiones en el Parque de los Príncipes, pero que acabó superado por el actual campeón de la competición, liderado por un sublime Vitinha, autor de tres goles, los dos primeros con disparos desde la frontal del área y el tercero de penal (45', 53' y 76').

En una prodigiosa segunda parte, con cuatro goles en poco más de 20 minutos, el español Fabíán Ruiz (59') y el ecuatoriano Willian Pacho (65) completaron el marcador para los parisinos.

También sublime fue la actuación de Kylian Mbappé en Grecia, donde fue el autor de los cuatro goles en la victoria del Real Madrid ante Olympiacos, los tres primeros en menos de siete minutos (22', 24', 29' y 60'). El francés ha marcado 22 de los 40 goles anotados por su equipo esta temporada

Pese a no marcar, o mejor dicho hacerlo y que el VAR le anulase el tanto, también destacó Vinicius, pero el equipo blanco a punto estuvo de echarlo todo por la borda por los fallos en defensa, permitiendo a los griegos anotar tres goles y disponer de ocasiones en el tramo final del partido para haberse llevado al menos un punto.

"Lo importante era ganar y romper la dinámica, sumando tres puntos importantes para estar en el Top 8. Ha sido un partido competido y sufrido, pero necesitábamos esta victoria", declaró el técnico blanco Xabi Alonso.

Giménez salva al Atleti

El otro equipo madrileño, el Atlético, se llevó una victoria tan importante como agónica ante el Inter, gracias a un gol en el descuento del defensa uruguayo José María Giménez (90+3').

El argentino Julián Álvarez le ganó la partida a su compatriota Lautaro Martínez. La Araña picó en el minuto 12, abriendo el marcador, mientras que el Toro no sólo no anotó, sino que su equipo perdió la imbatibilidad.

En total se marcaron 42 goles en nueve partidos disputados este miércoles, con una media de 4,6 por encuentro, demostrando una vez más que la Liga de Campeones es la competición más prestigiosa a nivel de clubes.

