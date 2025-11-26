Arsenal acaba con la imbatibilidad del Bayern de Múnich y queda líder en solitario

En el partido más atractivo de la quinta jornada de la Liga de Campeones, entre dos de los tres equipos que permanecían invictos, el Arsenal superó por 3-1 al Bayern de Múnich, infligiendo a los germanos la primera derrota de la temporada.

Con esta victoria, y la derrota del Inter ante el Atlético de Madrid, el Arsenal queda líder en solitario de la liguilla de la Champions con un pleno de 15 puntos.

El Bayern estaba avisado que una de las armas principales del Arsenal es la pelota parada, pero cuando el equipo de Arteta ejecuta lo planeado de manera quirúrgica es casi imposible de defender.

En un córner sacado al primer palo por Bukayo Saka, hasta cinco jugadores Gunners se concentraron en el área pequeña germana, dificultando la salida de Manuel Neuer, que no llegó a la pelota y el neerlandés Jurrien Timber cabeceó a la red (22').

Pero el Bayern no es de esos equipos que se rinda fácil y le bastó una jugada para empatar el partido: pase largo de Joshua Kimmich a derecha para Serge Gnabry y este le mete al corazón del área, donde el joven Lennart Karl fusiló a David Raya con una media volea (32').

Es el segundo gol en Europa del joven centrocampista de 17 años (cumplirá 18 en febrero), que ya había estrenado contra el Brujas y que está llamado a ser una de las grandes estrellas del club bávaro en los próximos años.

Otra de las características del Arsenal de Mikel Arteta es la presión asfixiante al rival y el segundo gol Gunner nació de una recuperación de Declan Rice, que rápidamente montó una contra que acabó con el centro de Riccardo Calafiori y el remate a la red de Noni Madueke (70').

La superioridad londinense en la segunda parte quedó confirmada siete minutos después, con el 3-1 anotado por el brasileño Gabriel Martinelli, que también había salido desde el banquillo, culminando otra contra (77).

