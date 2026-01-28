Arsenal acaba líder con pleno de puntos en Liga de Campeones, Bayern segundo

El Arsenal terminó líder y con un pleno de ocho triunfos en la fase regular de la Liga de Campeones europea, mientras que el Bayern de Múnich se quedó con la segunda posición.

Ambos equipos eran los únicos que llegaron a la última jornada, disputada íntegramente este miércoles, ya clasificados a los octavos de final.

Los Gunners aseguraron el liderato (24 puntos) y, sobre todo, enviaron un mensaje alto y claro al continente al ganar todos sus partidos, el último de ellos este miércoles en casa ante el ya eliminado y colista Kairat Almaty por 3-2, mientras que el Bayern (21 puntos) también cumplió al vencer 2-1 en el campo del PSV Eindhoven.