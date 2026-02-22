Arsenal aleja fantasmas tras ganar derbi ante Tottenham (4-1)

El líder Arsenal se llevó los tres puntos en un tenso derbi del norte de Londres, este domingo en la cancha del Tottenham (4-1), una victoria que los Gunners necesitaban para alejar los fantasmas aparecidos tras dos empates decepcionantes en la Premier.

Los hombres de Mikel Arteta ganaron el duelo estelar de la 27ª fecha, y lo hicieron en terreno hostil, en gran parte merced a un doblete de Eberechi Eze, que no había marcado en liga desde su triplete en la ida (4-1) en noviembre.

El delantero centro Viktor Gyökeres, criticado a comienzo de temporada por su rendimiento insuficiente, también marcó dos goles en uno de sus mejores partidos con la camiseta roja (47', 90+4').

Los Spurs del nuevo entrenador Igor Tudor, lastrados por las numerosas lesiones, estuvieron muchos minutos metidos en el partido con el gol de Randal Kolo Muani. Fue el primer tanto en la Premier del internacional francés.

En la clasificación, el Arsenal (1º, 61 puntos) recupera un colchón de cinco puntos sobre el Manchester City (2º, 56 puntos), al que visitará en abril.

Los Gunners cuentan sin embargo con un partido más que los Citizens, el que disputaron el miércoles en Wolverhampton (2-2) en partido adelantado de la 31ª fecha.

Este domingo el Arsenal recuperó el paso a costa de su rival histórico, un Tottenham que es 16º con sólo cuatro puntos más que el primer equipo en descenso, el West Ham.