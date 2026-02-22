Arsenal aleja fantasmas tras ganar derbi ante Tottenham

El líder Arsenal se llevó los tres puntos en un tenso derbi del norte de Londres, este domingo en la cancha del Tottenham (4-1), una victoria que los Gunners necesitaban para alejar los fantasmas aparecidos tras dos empates decepcionantes en la Premier.

Los hombres de Mikel Arteta ganaron el duelo estelar de la 27ª fecha, y lo hicieron en terreno hostil, en gran parte merced a un doblete de Eberechi Eze, que no había marcado en liga desde su triplete en la ida (4-1) en noviembre.

Eze había estado a punto de fichar por los Spurs antes de llegar al Arsenal procedente del Crystal Palace en agosto.

El delantero centro Viktor Gyökeres, criticado a comienzo de temporada por su rendimiento insuficiente, también marcó dos goles en uno de sus mejores partidos con la camiseta roja (47', 90+4').

- Colchón de 5 puntos -

Los Spurs del nuevo entrenador Igor Tudor, lastrados por las numerosas lesiones, estuvieron muchos minutos metidos en el partido con el gol de Randal Kolo Muani. Fue el primer tanto en la Premier del internacional francés.

En la clasificación, el Arsenal (1º, 61 puntos), que lleva 22 años sin conquistar la Premier, recupera un colchón de cinco puntos sobre el Manchester City (2º, 56 puntos), al que visitará en abril.

Los Gunners cuentan sin embargo con un partido más que los Citizens, el que disputaron el miércoles en Wolverhampton (2-2) en partido adelantado de la 31ª fecha.

Este domingo el Arsenal recuperó el paso a costa de su rival histórico, un Tottenham que es 16º con sólo cuatro puntos más que el primer equipo en descenso, el West Ham.

Horas antes, un gol de Alexis Mac Allister permitió al Liverpool imponerse sobre la bocina al Nottingham Forest (1-0) para regresar a la senda que conduce a la próxima Champions.

Los Reds estuvieron lejos de ofrecer su mejor cara en el City Ground, pero se fueron con tres puntos de oro gracias al campeón del mundo argentino.

- Mac Allister salvador -

El volante marcó dos goles en el tramo final del partido: el primero fue anulado por tocar el balón con el codo (89'), pero el segundo sí subió al marcador tras revisión del VAR, que descartó un fuera de juego del capitán Virgil van Dijk (90+7').

Ese "happy end" permite al Liverpool (6º, 45 puntos) colocarse a la altura del Chelsea (4º, 45 puntos), que no pasó del empate la víspera ante el Burnley, y del Manchester United (5º, 45 puntos) a la espera de la visita de los Red Devils el lunes al Everton.

"Sentimientos encontrados, siendo sincero", declaró Mac Allister. "Me encanta marcar, me encanta ganar, así que en ese sentido creo que es un día muy bueno. Pero, por otro lado, no creo que hayamos jugado muy bien. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar", agregó el protagonista del partido.

Nottingham Forest (17º, 27 puntos) se queda dos puntos por encima del West Ham (18º, 25 puntos).

Tres días después de su victoria 3-0 en Estambul ante el Fenerbahçe en el playoff de la Europa League en el debut del entrenador Vitor Pereira, los Tricky Trees fueron dominadores en el primer tiempo ante unos Reds que no enviaron ningún disparo entre los tres palos, incapaces de conservar la posesión del balón y febriles en defensa.

También este domingo, el Fulham (10º) se impuso 3-1 al Sunderland (12º), convirtiéndose en el segundo equipo en ganar en el Stadium of Light esta temporada. El doblete del delantero mexicano Raúl Jiménez dio los tres puntos al equipo dirigido por Marco Silva.

El delantero mexicano cabeceó a la red un córner lanzado por Alex Iwobi antes de mantener su impecable registro desde el punto de penalti en la Premier League, con 13 lanzamientos convertidos.