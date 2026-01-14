Arsenal aprovecha errores de Sánchez y vence 3-2 a Chelsea en semifinales de la Copa de la Liga

Arsenal anotó dos goles el miércoles gracias a errores del portero Robert Sánchez para asegurar una victoria por 3-2 ante el Chelsea en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa.

Un córner sobrevoló a Sánchez en el séptimo minuto, permitiendo a Ben White cabecear a una portería desprotegida, antes de que el portero español dejara pasar un centro bajo entre sus manos, regalando a Viktor Gyokeres un gol fácil en el minuto 49.

El suplente Alejandro Garnacho recortó distancias, pero Martin Zubimendi restauró la ventaja de dos goles del Arsenal al anotar en el minuto 70.

El segundo gol de Garnacho, en el minuto 83, dio al Chelsea una esperanza de cara al partido de vuelta el 3 de febrero en el Emirates Stadium del Arsenal.

Aun así, el equipo de Mikel Arteta es el favorito para avanzar a la final del 22 de marzo en el Estadio de Wembley, en lo que se perfila como una temporada destacada para los Gunners, que lideran la Liga Premier por seis puntos y encabezan la clasificación de la Liga de Campeones.

En el otro enfrentamiento de semifinales, el Manchester City ganó 2-0 en Newcastle en el partido de ida el martes. Su segundo partido es el 4 de febrero.

