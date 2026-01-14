Arsenal arruina el estreno del Chelsea de Rosenior en Stamford Bridge

El Arsenal venció 3-2 en casa de su vecino Chelsea, donde se estrenaba como local su nuevo entrenador Liam Rosenior, este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.

Los Gunners se llevaron por lo tanto este primer asalto de la eliminatoria, que tendrá su desenlace el 3 de febrero en el Emirates Stadium, también en la capital británica.

Rosenior vivía en este partido su presentación ante su nueva hinchada, después de llegar este mes desde el Estrasburgo y del debut del pasado sábado con un triunfo 5-1 en el campo del Charlton en la Copa de Inglaterra.

Con su victoria en Stamford Bridge, el Arsenal da así un gran paso hacia la que sería su primera final desde el año 2020, cuando conquistó la Copa de Inglaterra.

Ante el líder de la Premier League, el Chelsea pagó caras sus carencias defensivas, como ya le venía ocurriendo en la etapa anterior con Enzo Maresca.

Ben White (minuto 7), de cabeza en un córner, y el sueco Viktor Gyökeres (49') distanciaron al Arsenal antes de que el argentino Alejandro Garnacho acortara en el 57.

El tanto de Gyökeres vino acompañado de un gran error del arquero español Robert Sánchez, que dejó escapar el balón de las manos.

El español Martín Zubimendi volvió a poner a los visitantes con un colchón de dos goles, al marcar en el 71, pero Garnacho volvió a recortar la desventaja de los suyos y la dejó en ese 3-2 final.

La reacción final de los Blues, el gran partido de Garnacho y el hecho de que el equipo batallara a pesar de llegar muy mermado al partido suponen síntomas esperanzadores para esta recién iniciada "era Rosenior".

El Chelsea tenía las bajas sensibles para este partido de Cole Palmer, Reece James y Malo Gusto por lesión, de Moisés Caicedo por suspensión y de Liam Delap y Jamie Gittens por enfermedad.

El ganador de esta semifinal disputará la final de la EFL League contra el Manchester City o el Newcastle.

El martes, en la ida de esa eliminatoria, los Citizens se distanciaron 2-0 con tantos de Antoine Semenyo y Rayan Cherki.