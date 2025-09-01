Arsenal confirma llegada de ecuatoriano Hincapié a préstamo desde Bayer Leverkusen
- 1 minuto de lectura'
1 sep (Reuters) - El defensor ecuatoriano Piero Hincapié jugará la próxima temporada en el Arsenal cedido desde el Bayer Leverkusen, informó el lunes el club de la Liga Premier.
El internacional ecuatoriano, de 23 años, disputó más de 100 partidos con el Leverkusen desde su llegada al club alemán en 2021 y se consagró campeón de la Bundesliga en la temporada 2023/24.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Piero Hincapié al club", dijo el entrenador Mikel Arteta. "Él hará que nuestro equipo sea más fuerte y competitivo a medida que avance esta temporada".
Hincapié se unirá al plantel tras participar en las últimas dos jornadas de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026.
(Reporte de Javier Leira en Santiago, editado por Daniela Desantis)
Otras noticias de Arsenal Football Club
- 1
Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen
- 2
Señal desde el Vaticano: el primer gesto de apertura del papa León XIV hacia la comunidad LGBT
- 3
La derrota en Corrientes impactó en el Gobierno y afirman que la gran apuesta es la elección nacional de octubre
- 4
El look de Alexia en el GP de Países Bajos: la “princesa rebelde” dio otra vez que hablar con su short brillante y botas altas