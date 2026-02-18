Arsenal desaprovecha ventaja de dos goles y empata ante el colista Wolverhampton

El líder Arsenal dejó escapar la victoria este miércoles en el tiempo añadido en casa del colista Wolverhampton (2-2), un tropiezo de consecuencias imprevisibles en la pelea de los Gunners por el título.

Los londinenses de Mikel Arteta llegaron a gozar de una ventaja de dos goles merced a Bukayo Saka (5') y al ecuatoriano Piero Hincapié (56'), pero un disparo lejano del español Hugo Bueno (61') y un gol en propia de Riccardo Calafiori (90+4) provocaron que dos puntos se escurriesen de las manos del Arsenal.

Ese derrumbe en los últimos minutos concede munición a quienes consideran al Arsenal como un equipo sin una mentalidad fuerte que le ayude a lidiar con la presión en los tramos finales de la temporada.

Los Gunners, subcampeones de la Premier en las tres últimas temporadas, solo han logrado dos victorias en sus siete últimos partidos de liga (una derrota y cuatro empates).

Cuentan con cinco puntos más que su inmediato perseguidor, el Manchester City (2º, 53 puntos), aunque el Arsenal tiene un partido más disputado.

Y además ahora les esperan dos derbis calientes en las dos próximas fechas, contra Tottenham, el domingo, y el Chelsea el 1 de marzo.

Este partido contra el colista Wolverhampton estaba inicialmente previsto el fin de semana del 22 de marzo. Fue adelantado para permitir al Arsenal disputar ese día la final de la Copa de la Liga ante Manchester City.