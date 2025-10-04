Arsenal domina al West Ham pero vuelve a perder a su capitán Odegaard

El Arsenal dominó fácilmente al West Ham (2-0), a pesar de la nueva lesión de su capitán Martin Odegaard, y puso presión sobre el Liverpool, despojado del primer puesto a la espera de su partido contra el Chelsea, también este sábado (16:30 GMT).

El equipo dirigido por Mikel Arteta es primero de manera provisional con 16 puntos, uno más que el Liverpool, que juega en Stamford Bridge.

El Tottenham (3º, 14 puntos) completa el podio después de su victoria 2-1 en Leeds.

Los Gunners no necesitaron forzar su talento para superar a un equipo del West Ham en zona de descenso, inofensivo y acorralado en el Emirates.

El penúltimo del campeonato sucumbió primero ante Declan Rice (minuto 38), su ex capitán, quien aprovechó un potente disparo de Eberechi Eze rechazado por Alphonse Areola.

El portero francés, salvado por un poste justo antes del descanso, fue batido de nuevo en un penal lanzado por Bukayo Saka (67').

Sin embargo, el Arsenal perdió a la media hora de juego a su capitán Martin Odegaard, lesionado en la rodilla izquierda.

El mediocampista noruego ha salido lesionado en los tres partidos de liga que ha jugado esta temporada como local.

