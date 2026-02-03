Arsenal elimina al Chelsea y jugará la final de la Copa de la Liga inglesa
El Arsenal, que se había impuesto 3-2 en el partido de ida, conservó e incluso aumentó este martes su ventaja en la vuelta de semifinales de Copa de la Liga inglesa al derrotar en casa 1-0 a Chelsea, por lo que jugará su primera final desde 2020.
Los Gunners, sin ofrecer su mejor juego, sentenciaron la eliminatoria en el tiempo añadido por medio de Kai Havertz (90+7') con el equipo Bleu volcado al ataque, obligado a marcar para al menos llevar el partido a la prórroga.
El Arsenal buscará desempolvar su armario de trofeos el 22 de marzo en Wembley, seis años después del primer y último gran título (Copa inglesa) del equipo londinense.
El líder de la Premier League conocerá el miércoles a su rival, el Manchester City de Pep Guardiola o el Newcastle (victoria Citizen 2-0 en la ida).