Arsenal gana 2-0 en San Mamés ante un combativo Athletic

Un esfuerzo estéril. El Athletic Club aguantó con dignidad hasta el minuto 72 en su regreso a la Champions once años después, pero terminó cediendo 2-0 ante el Arsenal, semifinalista en la pasada edición, este martes en San Mamés.

En una jugada que pilló a la defensa local adelantada tras pase bombeado de Leandro Trossard, el brasileño Gabriel Martinelli realizó un buen control orientado para encarar el mano a mano ante Unai Simón, al que batió por abajo (72).

Ambos protagonistas, que habían entrado poco antes al terreno de juego, se intercambiaron los papeles en el segundo gol. Quince minutos después, sería el delantero belga quien se reivindicó rematando de primeras desde el corazón del área un pase del brasileño.

A pesar de la derrota, los hombres de Ernesto Valverde, mejores en la primera parte, pero sólidos y concentrados todo el partido —salvo en la jugada del gol—, dejaron una imagen esperanzadora para los al menos siete partidos que les quedan por delante en la máxima competición europea.

Y eso que sus estrellas Nico Williams, por lesión, y el recién fichado Aymeric Laporte, por baja forma y aún sin confirmarse su inscripción para la Champions, vieron el partido desde las gradas.

Los locales, lejos de amedrentarse por la entidad del rival —subcampeón en las tres últimas ediciones de la Premier— y lo simbólico del partido, no salieron a esperar el vendaval ofensivo de unos Gunners también con varias bajas de peso (Odegaard, Bukayo Saka...).

A las buenas combinaciones, sobre todo por el costado derecho, con Sancet, Jauregizar y Gorosabel, les faltó el último disparo al arco de David Raya. Sólo inquietó un remate de Sancet, raso y cruzado con la zurda, que no encontró portería ni un rematador.

El compañero de Raya bajo palos en la selección, Unai Simón, no tuvo excesivo trabajo hasta los goles, y cuando fue el caso resolvió con acierto ante el disparo con poco ángulo de Noni Madueke en la segunda parte.

El paso de los minutos y el esfuerzo continuado hicieron mella en el conjunto vasco, que no mejoró con el carrusel de cambios, todo lo contrario que un Arsenal que lo aprovechó para llegar cada vez más y con más peligro a las inmediaciones del arco de Simón.

Las dificultades continuarán para el Athletic en la segunda fecha de esta exigente competición, el 1 de octubre ante el Borussia Dortmund en Alemania, mientras que los londinenses de Mikel Arteta recibirán el mismo día al Olympiakos.

