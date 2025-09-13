Arsenal gana 3-0 y arruina el debut de Postecoglou con el Nottingham Forest

LONDRES (AP) — Ange Postecoglou tuvo una dura reintroducción a la Premier League el sábado. El primer contacto de Nick Woltemade con el fútbol inglés no pudo haber sido más dulce.

Enfrentar al Arsenal de visita fue uno de los comienzos más difíciles posibles para Postecoglou tras su contratación por el Nottingham Forest esta semana, y el exentrenador del Tottenham vio cómo su nuevo equipo fue superado 3-0 en el Estadio Emirates.

Los nuevos fichajes del Arsenal hicieron el daño, con el mediocampista defensivo Martin Zubimendi anotando dos veces y Viktor Gyokeres —un prolífico delantero que se espera transforme la fortuna del equipo— cumpliendo exactamente con lo esperado de él con un remate a corta distancia. Fue la tercera victoria en cuatro partidos para el Arsenal, uno de los principales contendientes al título.

También fue un día en el que una serie de fichajes de última hora de la Liga Premier hicieron sus debut. Uno de ellos fue Woltemade, quien anotó de cabeza el gol de la victoria 1-0 del Newcastle sobre Wolverhampton.

Woltemade es un internacional alemán espigado que se unió al Newcastle por una tarifa récord del club de 69 millones de libras (US$93 millones) para reemplazar a Alexander Isak. El delantero de 1,98 metros se convirtió en un favorito inmediato en St.

James’ Park al saltar en el segundo palo para conectar un potente cabezazo.

En otros resultados, el Tottenham se benefició de la expulsión en la segunda mitad de Tomas Soucek para ganar 3-0 en West Ham y unirse al Arsenal en el primer lugar con nueve puntos junto con Bournemouth, cuyo extremo Antoine Semenyo convirtió un penal para sellar una victoria 2-1 sobre Brighton.

El campeón defensor Liverpool también tiene nueve puntos y juega contra Burnley como visitante el domingo en su partido pendiente.

El Fulham recibió un gol en propia puerta en el tiempo de descuento para vencer 1-0 al Leeds, el Aston Villa sigue sin marcar esta temporada tras un empate 0-0 en Everton, y el Crystal Palace y el Sunderland también empataron sin goles.

Más tarde, el Chelsea visita al Brentford en otro derbi de Londres.

La profundidad del Arsenal

El Arsenal —recién salido de un derroche de gastos de verano de alrededor de US$350 millones— mostró su fuerza en profundidad contra el Forest, logrando una victoria a pesar de que el entrenador Mikel Arteta no contaba con las estrellas Bukayo Saka y William Saliba debido a lesiones, comenzando con Declan Rice en el banco y viendo al capitán Martin Odegaard salir en el minuto 18 con una lesión en el hombro.

Zubimendi, el mediocampista español reclutado de la Real Sociedad, remató espectacularmente de volea desde el borde del área a los 32 minutos para poner al Arsenal al frente antes de que Gyokeres empujara un centro de Eberechi Eze —otro fichaje de verano— para duplicar la ventaja en el primer minuto de la segunda mitad.

Zubimendi cabeceó el tercero al 79 para completar la miserable reintroducción de Postecoglou, exentrenador del Tottenham, al fútbol inglés después de que el Forest lo contrató el martes como reemplazo del despedido Nuno Espírito Santo.

“Esta semana, es justo decirlo, fue bastante disruptiva para los jugadores”, aclaró Postecoglou. “También fue semana internacional, así que no llegaron hasta el jueves, viernes; ven a un nuevo entrenador y estoy tratando de implementar cosas nuevas”.

“Así que es comprensible que probablemente no tengan claridad de pensamiento en este momento, pero ese es mi trabajo, tratar de asentar eso en las próximas semanas”.

El Arsenal aún no ha concedido un gol de jugada abierta esta temporada.

Expulsión de Soucek

El Tottenham ya estaba ganando 1-0 gracias a un cabezazo de Pape Sarr tras un tiro de esquina cuando Soucek se lanzó a un desafío con Joao Palhinha a los 54 minutos y lo cronometró mal, clavando sus tacos en la pierna de su compañero mediocampista.

Soucek recibió una tarjeta roja directa y el West Ham no pudo manejar a los Spurs después de eso.

Lucas Bergvall anotó de cabeza al 57 y Micky van de Ven marcó el tercero al 64.

El entrenador del Tottenham, Thomas Frank, que fue nombrado en la temporada baja, ha comenzado bien su mandato con tres victorias de cuatro, incluida una ante el Manchester City.

