Arsenal gana 3-1 al Inter en Milán y se asegura estar en octavos de Champions

El Arsenal selló su pase a octavos de final de la Liga de Campeones tras derrotar 3-1 al Inter de Milán, que sufrió su tercera derrota consecutiva en la competición, este martes en San Siro en la séptima fecha del grupo único.

El brasileño Gabriel Jesus abrió el marcador para los Gunners en el minuto 10. El croata Susic, de potente disparo desde el borde del área igualó para los Nerazzurri (18'), pero de nuevo Gabriel Jesus, de cabeza, puso por delante a los londinenses, que vieron cómo el sueco Gyökeres sentenciaba desde la media luna del área (87').

El Arsenal, con pleno de victorias en las siete fechas disputadas, es el primer equipo en asegurar su presencia en octavos, una ronda a la que acceden de forma directa los ocho primeros del grupo de 36 equipos.