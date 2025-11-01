Arsenal gana de nuevo y amplía su ventaja en la cima de la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Las victorias siguen llegando para el Arsenal.

El líder de la Liga Premier amplió su ventaja en la cima de la clasificación a siete puntos el sábado tras una victoria por 2-0 contra el Burnley.

Son 13 victorias en 15 partidos en todas las competiciones para el equipo de Mikel Arteta después de un comienzo de temporada fulgurante que solo ha fortalecido la creencia de que por fin podría terminar su larga sequía de títulos.

Desde 2004 el Arsenal no ha sido coronado campeón de Inglaterra, pero rápidamente se ha establecido como el equipo a vencer esta temporada.

Los goles en la primera mitad de Viktor Gyokeres y Declan Rice en Turf Moor hicieron que llegaran a nueve victorias consecutivas en la Liga Premier y aumentaron la distancia entre el Arsenal y el grupo perseguidor.

El Manchester United perdió la oportunidad de subir provisionalmente al segundo lugar, pero mantuvo su reciente racha invicta al anotar tarde para rescatar un empate 2-2 ante Nottingham Forest.

El Wolverhampton, que está en el fondo de la tabla, sigue sin ganar tras caer 3-0 ante el Fulham.

El Crystal Palace venció al Brentford 2-0 y el Brighton ganó 3-0 contra el Leeds.

