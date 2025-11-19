Arsenal remonta ante el Real Madrid y toma oxígeno en la Champions femenina

Un doblete de Alessia Russo permitió al Arsenal, defensor del título, remontar y ganar 2-1 en casa al Real Madrid, este miércoles en la cuarta jornada de la Liga de Campeones femenina de fútbol.

El Arsenal llegaba a este partido herido en su orgullo, después de haber perdido dos partidos en las tres primeras fechas de la competición. La victoria le permite sumar ahora 6 puntos y tomarse un respiro, subiendo al 8º puesto en la clasificación del grupo único de 18 clubes de la Champions femenina.

Pese a la derrota en Londres, el Real Madrid (6º, 7 puntos) sigue por delante en la clasificación respecto a su rival de este miércoles.

Fue el equipo de la capital española el que se adelantó primero, con un tanto de la escocesa Caroline Weir en el minuto 43, antes de que la inglesa Alessia Russo permitiera al vigente campeón de Europa dar la vuelta a la situación, con sus tantos en los minutos 53 y 67, en ambas ocasiones de cabeza.

En el resto de partidos del miércoles en esta primera tanda de encuentros de la cuarta jornada destacó el vibrante empate 3-3 entre la Juventus y el Lyon en Turín.

Las italianas llegaron a destacarse 3-0 en la primera mitad pero luego las francesas equilibraron el partido, consiguiendo el empate ya en el descuento (90), con un penal transformado por Wendie Renard.

El Lyon, que tiene el récord de títulos en este torneo (8) y que hasta ahora contaba sus partidos por triunfos en esta edición, comanda la clasificación con 10 puntos de 12 posibles, mientras que la Juventus es séptima, con 7 unidades.

El Wolfsburgo alemán (2º, 9 puntos) goleó por su parte 5-2 al Manchester United (4º, 9 puntos), mientras que el París FC (10º, 5 puntos) firmó su primera victoria al derrotar 2-0 en casa al Benfica (15º, 1 punto).

-- Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la fase regular de la Liga de Campeones femenina:

- Miércoles:

París FC (FRA) - Benfica (POR) 2 - 0

Vålerenga (NOR) - SKN Sankt Pölten (AUT) 2 - 2

Arsenal (ENG) - Real Madrid (ESP) 2 - 1

Juventus (ITA) - Lyon (FRA) 3 - 3

Wolfsburgo (GER) - Manchester United (ENG) 5 - 2

- Jueves:

(16h45 GMT) FC Twente (NED) - Atlético Madrid (ESP)

(19h00 GMT) OH Lovaina (BEL) - Roma (ITA)

(19h00 GMT) París SG (FRA) - Bayern Múnich (GER)

(19h00 GMT) Chelsea (ENG) - FC Barcelona (ESP)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lyon (FRA) 10 4 3 1 0 11 5 6

2. FC Barcelona (ESP) 9 3 3 0 0 14 1 13

3. Wolfsburgo (GER) 9 4 3 0 1 12 6 6

4. Manchester United (ENG) 9 4 3 0 1 6 6 0

5. Chelsea (ENG) 7 3 2 1 0 11 1 10

6. Real Madrid (ESP) 7 4 2 1 1 10 6 4

7. Juventus (ITA) 7 4 2 1 1 8 7 1

8. Arsenal (ENG) 6 4 2 0 2 7 6 1

9. Bayern Múnich (GER) 6 3 2 0 1 6 10 -4

10. París FC (FRA) 5 4 1 2 1 5 7 -2

11. Vålerenga (NOR) 4 4 1 1 2 4 5 -1

12. OH Lovaina (BEL) 4 3 1 1 1 4 6 -2

13. Atlético Madrid (ESP) 3 3 1 0 2 7 3 4

14. FC Twente (NED) 2 3 0 2 1 3 4 -1

15. Benfica (POR) 1 4 0 1 3 2 7 -5

16. SKN Sankt Pölten (AUT) 1 4 0 1 3 2 17 -15

17. París SG (FRA) 0 3 0 0 3 2 8 -6

18. AS Roma (ITA) 0 3 0 0 3 2 11 -9

NOTA: los 4 primeros equipos se clasifican directamente para los cuartos de final. Los equipos clasificados del 5º al 8º son designados cabezas de serie para disputar un pulso de octavos de final a ida y vuelta contra los equipos clasificados del 9º al 12º lugar. Los equipos que terminen entre el 13º y el 18º quedan eliminados directamente.

jde-dr/ag