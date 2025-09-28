Arsenal remonta en el descuento en Newcastle y se acerca a Liverpool

Con goles de Mikel Merino (84) y del brasileño Gabriel Magalhaes (90+6), el Arsenal remontó ante el Newcastle (1-2) en St James' Park, este domingo en la sexta fecha de la Premier League, un resultado que deja a los Gunners segundos a dos puntos del líder Liverpool.

El Arsenal se encaminaba a su cuarta derrota consecutiva en el nido de las 'Urracas' después del gol de cabeza de Nick Woltemade en la primera parte.

Pero los goles de Merino y de Magalhaes, ambos también de cabeza, salvaron tres puntos de oro para el equipo dirigido por Mikel Arteta ante un equipo que también disputa Champions esta temporada, y que en la Premier queda en 15ª posición con seis fechas disputadas.

kca/iga/dr