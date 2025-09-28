Arsenal remonta en el descuento en Newcastle y se acerca a Liverpool
Con goles de Mikel Merino (84) y del brasileño Gabriel Magalhaes (90+6), el Arsenal remontó ante el
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Con goles de Mikel Merino (84) y del brasileño Gabriel Magalhaes (90+6), el Arsenal remontó ante el Newcastle (1-2) en St James' Park, este domingo en la sexta fecha de la Premier League, un resultado que deja a los Gunners segundos a dos puntos del líder Liverpool.
El Arsenal se encaminaba a su cuarta derrota consecutiva en el nido de las 'Urracas' después del gol de cabeza de Nick Woltemade en la primera parte.
Pero los goles de Merino y de Magalhaes, ambos también de cabeza, salvaron tres puntos de oro para el equipo dirigido por Mikel Arteta ante un equipo que también disputa Champions esta temporada, y que en la Premier queda en 15ª posición con seis fechas disputadas.
kca/iga/dr
Otras noticias de Premier League
Más leídas
- 1
El problema no son las preguntas, sino las respuestas
- 2
Alcaraz derrotó a Nakashima con un show de tiros ganadores y avanzó a las semifinales de Tokio
- 3
Una madre y su hijo montaron una estafa piramidal que tuvo más de 100 damnificados en Corrientes: robaron alrededor de US$100.000
- 4
Ciudad vs. provincia. Los recelos y los negocios que reveló el triple crimen de Florencio Varela