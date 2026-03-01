Arsenal, rey de los córners, más cerca de la corona en la Premier tras ganar a Chelsea

El líder Arsenal ganó la batalla de los saques de esquina este domingo ante el Chelsea, al que venció 2-1, y dio un golpe sobre la mesa a diez fechas para el final de la Premier League

Dos derbis londinenses victoriosos, contra Tottenham y Chelsea, han devuelto a los Gunners a la senda que conduce a la gloria luego de un breve lapso de dudas

El equipo de Mikel Arteta cuenta con un colchón de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, Manchester City, con 28 fechas disputadas. Aunque el Arsenal ha disputado un partido más, el de la 31ª fecha ante Wolverhampton (2-2)

El Chelsea representaba uno de los principales obstáculos en el camino hacia el título para un Arsenal que no conquista la Premier desde 2004. Y el equipo londinense lo superó apoyado en su sangre fría, su resiliencia y en su arquero español David Raya

El club del cañón se vio beneficiado también por las fisuras en la defensa Blue, especialmente por parte del arquero Robert Sánchez

El extremo portugués Pedro Neto confirmó otro mal hábito del Chelsea esta temporada, recibir tarjetas rojas. Neto vio una segunda amarilla en el minuto 70

Los Gunners comenzaron con más fuerza que sus vecinos y no tardaron en ponerse por delante gracias a su especialidad, los córners

Un saque de esquina de Bukayo Saka fue rematado en el segundo palo por Gabriel, antes de que su compañero en el eje de la zaga, William Saliba, enviase el balón a la red de cabeza desde el área pequeña (21')

El Chelsea igualó antes de la pausa valiéndose de la receta de sus anfitriones: un córner puesto por el capitán Reece James derivó en un gol en propia del defensor ecuatoriano Piero Hincapié (45+1')

Pero en esa faceta el Arsenal no tiene rival. Los "Corner Kings" golpearon una vez más con Declan Rice en la rampa de lanzamiento y Jurriën Timber en la finalización de cabeza (66')

Este tercer partido seguido sin ganar deja al Chelsea en sexta posición, tres puntos por detrás del Liverpool (4º)