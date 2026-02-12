Arsenal se deja dos puntos en Brentford y ya siente el aliento del Manchester City

El líder Arsenal, con una versión menos brillante de lo habitual, se dejó dos puntos este jueves en su visita al Brentford, con el que empató 1-1, y quedó a cuatro unidades de su escolta en la Premier League, el Manchester City.

Los Gunners, campeones de liga por última vez en 2004, no pudieron con el equipo de la periferia de Londres, que marcha en séptima posición.

A doce fechas para el final, el Arsenal (1º, 57 puntos) ve su colchón reducido a cuatro puntos sobre los Citizens (2º, 53 puntos), que se habían impuesto 3-0 el miércoles al Fulham.

Aston Villa es tercero con 50 puntos.