Arsenal se impone al Slavia en Praga y mantiene pleno de victorias en Champions

El Arsenal se impuso este martes 0-3 en su visita al Slavia de Praga y sumó así su cuarta victoria en otras tantas jornadas de Liga de Campeones, competición en la que todavía no ha recibido ningún gol.

Un penal transformado por el inglés Bukayo Saka (32') y un doblete en la segunda mitad del español Mikel Merino (46', 68') puso provisionalmente como líderes en solitario a los hombres de Mikel Arteta, a la espera del resto de encuentros de la jornada.

Con el partido resuelto, Arteta dio entrada en el minuto 73 al centrocampista Max Dowman, que a sus 15 años y 309 días de edad se convirtió en el jugador más joven en haber disputado un partido de Champions.

Con pleno de puntos, 11 goles anotados y ninguno recibido, el líder de la Premier League muestra músculo también en competición europea, en la que los ocho primeros clasificados del grupo único de 36 equipos avanzan directamente a octavos de final, esquivando una fase previa destinada a los que terminen entre la 9ª y la 24ª posición.

Bayern Múnich y París Saint-Germain, que lograron pleno de victorias en las tres primeras fechas, se enfrentan este martes en Alemania, por lo que al menos uno de los dos equipos perderá el ritmo de los Gunners.

bur-dam/iga