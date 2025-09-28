Arsenal se lleva tres puntos de oro del nido de las “Urracas”

Con goles de Mikel Merino (84) y del brasileño Gabriel Magalhaes (90+6), el Arsenal remontó ante el Newcastle (1-2) en St James' Park, este domingo en la sexta fecha de la Premier League, un resultado que deja a los Gunners segundos a dos puntos del líder Liverpool.

El Arsenal se encaminaba a su cuarta derrota consecutiva en el nido de las 'Urracas' después del gol de cabeza de su nuevo delantero centro Nick Woltemade en la primera parte.

Pero los goles de Merino, a centro de Declan Rice, y de Magalhaes, tras córner de Martin Odegaard -ambos goles también de cabeza-, salvaron tres puntos de oro para el equipo dirigido por Mikel Arteta ante un equipo que también disputa Champions esta temporada, y que en la Premier queda en 15ª posición con seis fechas disputadas.

- Aviso a navegantes -

El escenario final puede parecer cruel para el Newcastle, pero el marcador refleja el dominio y la determinación del Arsenal por llevarse una victoria que puede tener su peso en la pelea por el título liguero, habida cuenta de que el Liverpool había perdido la víspera en Londres ante el Crystal Palace (3º).

Y más allá de los puntos, es una señal al resto de aspirantes: el Arsenal cuenta con una mentalidad de acero y ha sellado al fin su primera victoria ante uno de los "grandes" de la Premier League esta temporada.

Hasta ahora había caído 1-0 contra el Liverpool y sólo había podido sumar un punto ante Manchester City (1-1) el pasado fin de semana en Londres pese a haber dominado el partido.

Este domingo volvieron a ser dominantes pero vieron sus intentos desbaratados por un acercado Nick Pope.

El arquero del Newcastle encadenó las atajadas espectaculares, ante Eberechi Eze (5, 29), o en un remate de cabeza de Jurriën Timber (59).

Los locales también se vieron salvados por el poste tras disparo potente de Leandro Trossard (25), y por el VAR, que anuló un penal pitado por contacto con el delantero sueco Viktor Gyökeres (14).

Emery respira

Horas antes, otro equipo dirigido por un entrenador español, el Aston Villa de Unai Emery registró al fin su primera victoria de la temporada en la Premier League, ante el Fulham (3-1).

El Aston Villa (16º, 6 puntos) sale así de la zona de descenso y encadena así una segunda victoria consecutiva después de la lograda el jueves ante el Bolonia (1-0) en Europa League, también en su estadio.

Los Villanos de Birmingham enderezan un poco el rumbo después de un pobre inicio de curso con tres empates y dos derrotas, con un solo gol marcado, en el campeonato inglés.

Y eso que el delantero mexicano Raúl Jiménez (3) puso pronto por delante a los londinenses.

El público del Villa Park mostró síntomas de impaciencia, pero finalmente vieron recompensada su fidelidad con un bonito gol de Ollie Watkins, que batió con un globo al arquero visitante tras un pase largo de Lucas Digne (37).

El Aston Villa inició el segundo tiempo decidido a llevarse los tres puntos, y John McGinn (49) y el argentino Emiliano Buendía (51) dejaron el choque virtualmente resuelto.

El argentino, que había ingresado al terreno de juego al descanso, dio el pase a su capitán en el 2-1 y marcó el segundo tras un bien trabajo de Digne y Watkins por el costado izquierdo.

El defensor Ezri Konsa evitó un fin de partido de infarto salvando un gol sobre la línea de gol, con el arquero argentino 'Dibu' Martínez batido (54).

El Fulham cae a la décima posición luego de esta segunda derrota en liga.

