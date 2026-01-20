Arsenal sella boleto a octavos de Champions, PSG y City se complican

La Liga de Campeones conoce ya la identidad de su primer clasificado a octavos de final, el Arsenal, que ganó 3-1 al Inter en Milán en el choque estelar del martes en la séptima jornada, en la que el París Saint-Germain y el Manchester City sufrieron derrotas inoportunas.

Con 21 puntos y un pleno de siete triunfos, el Arsenal mira desde lo alto al resto y ya tiene seguro acabar dentro del Top 8, que clasifica directamente a octavos de final sin tener que pasar por el repechaje.

Casi con ese objetivo cumplido queda el Real Madrid (2º, 15 puntos), que este martes aplastó 6-1 al Mónaco y tiene un panorama favorable de cara a la octava y última jornada de la próxima semana.

- Gabriel Jesus calla a los tifosi -

El duelo estelar del día se jugaba en el Giuseppe Meazza, escenario en menos de tres semanas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, y allí el protagonista de la noche fue el brasileño Gabriel Jesus, que con un doblete condujo al Arsenal a la victoria 3-1 sobre el Inter (9º, 12 puntos).

Lejos parece ya su calvario personal de once meses de baja por una grave lesión de rodilla, hasta su reaparición de diciembre, y lo dejó claro desde el principio, abriendo el marcador en el minuto 10.

El croata Petar Susic empató para el Inter en el 18, pero un tanto de cabeza de Gabriel Jesus (31') y un gol final del sueco Viktor Gyökeres (87') permitieron al Arsenal llevarse los tres puntos en su equipaje de vuelta a Londres.

- Estelares Mbappé y Vinícius -

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid dio un paso importante hacia la siguiente etapa del torneo con su 6-1 ante el Mónaco, evitando nuevos sobresaltos en un mes en el que se despidió de dos títulos (Supercopa de España y Copa del Rey).

Kylian Mbappé firmó los dos primeros tantos del Real Madrid (4', 26'), antes de una segunda mitad en la que Franco Mastantuono (51'), un tanto en contra de Thilo Kehrer (55'), Vinícius Jr (63') y Jude Bellingham (80') completaron la goleada, en la que el Mónaco solo pudo firmar el tanto del honor ya en el 72, por medio de Jordan Teze.

En la tabla de máximos anotadores de esta Champions, Mbappé suma ya 11 dianas y se destaca con cinco más que sus primeros perseguidores.

El partido sirvió además para que Vinícius y Bellingham, dos de los jugadores abucheados recientemente por el público del Bernabéu como símbolos de la crisis de su equipo, se reivindicaran con goles.

El otro equipo español en liza este martes en Champions, el Villarreal perdió 2-1 en casa ante el Ajax y consumó su eliminación matemática.

- Tropiezos inesperados -

París Saint-Germain y Manchester City, por su parte, cayeron en esta séptima jornada fuera de casa, en sus visitas al Sporting de Lisboa (2-1) y Bodo/Glimt (3-1), respectivamente.

El artífice del revés del PSG fue el colombiano Luis Suárez, autor de los dos goles de los verdiblancos, el último de ellos en el minuto 90, mientras que el verdugo del City fue el danés Kasper Hogh, también autor de dos goles.

La derrota no saca por ahora a ninguno de los dos del Top 8, pero su situación se complica.

Ambos tienen 13 puntos: el PSG es quinto y el City séptimo por la diferencia de goles, mientras que el Sporting de Lisboa se cuela entre ambos y es sexto.

- Tottenham toma impulso -

Entre los otros resultados destacó la victoria 2-0 del Tottenham sobre el Borussia Dortmund, con goles del argentino Cuti Romero y Dominic Solanke en la primera parte.

Los Spurs, vigentes campeones de la Europa League, se ponen provisionalmente cuartos con 14 puntos, mientras que el Dortmund se frena con 11 puntos, en el duodécimo lugar.

El Nápoles (23º, 8 puntos) solo pudo empatar 1-1 en Copenhague y llegará a la última jornada seriamente amenazado con la eliminación, igual que el Bayer Leverkusen (19º, 9 puntos), que perdió 2-0 con el Olympiacos.