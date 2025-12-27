Arsenal y City no frenan en lo alto, Liverpool homenajea a Jota con victoria

El líder Arsenal y su perseguidor Manchester City se impusieron este sábado en sus respectivos partidos de la decimoctava jornada de la Premier League, en un día marcado por un emotivo homenaje en Liverpool al fallecido Diogo Jota.

En el norte de Londres, los Gunners se impusieron 2-1 al Brighton (12º) para reclamar su liderato, que durante unas horas estuvo provisionalmente en manos del City tras su victoria 2-1 en Nottingham.

El noruego Martin Odegaard, con un disparo preciso desde la frontal del área, adelantó al Arsenal en el primer cuarto de hora del partido (14') y en el inicio de la segunda mitad, el francés Georginio Rutter anotó contra su portería (52') tras desviar de cabeza un saque de esquina.

El paraguayo Diego Gómez (64') redujo distancias desde dentro del área.

Una victoria importante antes de un momento delicado en el calendario: el miércoles el Arsenal recibirá al Aston Villa y una semana después al Liverpool, los dos únicos equipos que han logrado vencer a los Gunners en Premier League esta temporada.

Atento a lo que ocurra en esos partidos estará el Manchester City, que se mantiene al acecho luego de haberse impuesto 2-1 en su visita al Nottingham Forest (17º), en un partido en el que brilló Rayan Cherki.

- Primer gol de Wirtz -

El centrocampista asistió a Tijjani Reijnders (48'), que adelantó a los Citizens en el primer disparo a puerta del equipo. Sin embargo, el Forest respondió de inmediato con gol de Omari Hutchinson, perfectamente servido por el brasileño Igor Jesus (54').

En la recta final, y cuando parecía que el City iba a dejarse dos puntos importantes, Cherki aprovechó un rechace tras un saque de esquina para anotar el tanto de la victoria (83'), que tuvo que ser validado tras revisión en el VAR.

"Hay momentos en los que quiero gritarle, hay otros en los que quiero besarle", declaró el entrenador Pep Guardiola sobre Cherki, que poco a poco se está ganando un hueco en el exigente once titular del City.

Más allá del apretado duelo por el liderato, el sábado estuvo marcado en el fútbol inglés por el emotivo homenaje que Liverpool y Wolverhampton rindieron en Anfield a Diogo Jota, que jugó con ambos equipos.

Este era el primer duelo entre Reds y Wolves desde que el atacante portugués y su hermano André fallecieron el pasado mes de julio en un accidente de coche en España.

Las aficiones de ambos clubes homenajearon con un cántico al portugués en el minuto 20, en honor al dorsal de Jota en Liverpool. Antes del pitido inicial, dos de los hijos del portugués habían saltado al césped acompañando a los jugadores, mientras que Rute Cardoso, mujer de Jota, estaba presente en las gradas.

En lo estrictamente deportivo, los Reds se impusieron 2-1 contra los Wolves, colistas del campeonato.

Ryan Gravenberch (41') abrió el marcador, asistido por su compatriota Jeremie Frimpong, segundos antes de que el alemán Florian Wirtz (42') anotase su primer gol con el Liverpool.

El uruguayo Santiago Bueno recortó justo después del descanso (51') pero los tres puntos se quedaron en Liverpool, que pasa a ocupar provisionalmente la cuarta posición (32 pts), dentro de la zona de Liga de Campeones.

Por su parte, el Bournemouth (15º) perdió 4-1 en Brentford (9º) y alarga a nueve la serie de partidos sin victoria (5 derrotas y 4 empates). También perdió el West Ham (18º), derrotado en su cancha 1-0 contra el Fulham (10º), tras un solitario gol del mexicano Raúl Jiménez (85').

Por su parte, Burnley (19º) y Everton (11º) empataron a cero.

Chelsea (5º) y Aston Villa (3º) se ven las caras (17h30 GMT) en el último duelo del sábado.