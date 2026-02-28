Arte: A 30 años de su restauración, trabajos sobre el "Juicio Final"

El objetivo es concluir las obras antes de la próxima Semana Santa, según explicaron hoy, en una rueda de prensa, la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, y los demás responsables de los sectores implicados en las operaciones de limpieza que permitirán devolver a la obra maestra su esplendor original.

"El Juicio Final llevaba 32 años sin tocarse", explicó Jatta, en referencia a la restauración finalizada en 1994 bajo la supervisión del entonces director Carlo Pietrangeli.

En realidad, lo que se está llevando a cabo "no es una restauración -aclaró Jatta-, sino un mantenimiento extraordinario: simplemente consiste en eliminar esa capa superficial de sal, este lactato de calcio acumulado con los años, y esto se hace con una compresa de agua destilada y papel japonés".

"Así que es un proceso muy rápido", prosiguió Jatta, quien, además, precisó que el personal del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera, así como "los técnicos del Laboratorio de Investigación Científica, la Oficina del Conservador, y nosotros, como historiadores del arte y la administración, estamos trabajando en ello a lo largo de las siete plantas de andamios".

"Estamos aquí, sin duda, para supervisar las obras, pero sobre todo, para formar parte de un evento extraordinario que concierne a los Museos Vaticanos en estas semanas", manifestó.

Gracias al seguimiento anual de la obra, se descubrió la formación de una pátina uniforme, especialmente en ciertas zonas cercanas a los conductos de aire, como una ventana y la puerta de salida.

Tras un año y medio de estudio y varias muestras pequeñas, se identificó al responsable: el lactato de calcio, que forma una película debido al sudor de los visitantes.

Esta sustancia se elimina fácilmente con compresas de papel japonés empapadas en agua desionizada.

Esta mañana (hora local), los profesionales que trabajan en el Juicio Final mostraron a aproximadamente ciento veinte periodistas la operación en curso, guiándolos en grupos por los siete niveles de andamios erigidos alrededor de los 180 metros cuadrados del fresco más famoso del mundo.

Como explicó Fabrizio Biferali, curador del Departamento de Arte Renacentista de los museos que tiene competencia en la Capilla Sixtina, desde el último piso del andamio, "la limpieza será muy rápida, realizada por turnos por dos grupos de diez restauradores que trabajarán juntos y simplemente eliminarán esta finísima pátina blanquecina, que es esencialmente una capa de ácido láctico".

La acumulación, especificó, "también se debe al cambio climático y al aumento del calentamiento global".

Por su parte, Paolo Violini, restaurador jefe del Laboratorio de Restauración de Pinturas de los Museos Vaticanos, explicó que el deterioro "era prácticamente imperceptible".

"Sin embargo, desde abajo ya no podía ver los colores que recordaba de la restauración de hace 30 años —ese intenso claroscuro, ese volumen plástico casi escultural—; todo estaba un poco apagado. Entonces me di cuenta de que no era mi problema, sino más bien esta pátina blanquecina que dificultaba la lectura de la obra".

Miguel Ángel, dijo Biferati, "se consideraba un escultor y se vio 'obligado' a pintar la Capilla Sixtina desde cero, es decir, empezando por la bóveda, mientras que el Juicio Final es un fresco posterior, porque comenzó a pintarlo en 1536 y lo terminó en 1541".

Se trata de cinco años y medio de pintura que dieron vida a una obra de "extraordinaria iconografía, única desde muchos puntos de vista, especialmente figurativamente -sostuvo-, empezando por los ángeles, ya que carecen de alas".

"Por ello, el artista no quiere que las figuras angélicas sean distinguibles de las humanas, como si quisiera decir que todos estamos ante el juicio divino sin jerarquías internas".

La instalación del andamio fue posible gracias a la colaboración con la Dirección de Infraestructura y Servicios de la Gobernación del Estado Vaticano.

La limpieza del fresco cuenta con el apoyo del Capítulo de Florida de los Patrons of the Arts in the Vatican Museums.

(ANSA).