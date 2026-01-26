Arte: Asistencia récord a la muestra sobre el Beato Angélico

Guido di Pietro, más conocido como Fray Angélico, supo combinar la vida de fraile dominico con la de pintor consumado.

Su maestría en la creación de figuras monumentales, en la representación del movimiento y en la capacidad para crear planos de profundidad a través de la perspectiva lineal, especialmente en los frescos realizados en Roma, lo confirman como uno de los pintores más importantes del primer Renacimiento. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1982.

El Museo de San Marcos de Florencia, otra sede de la exposición, atrajo a más de 100.000 visitantes.

La Fundación Palazzo Strozzi anunció la noticia, calificándola de "exposición récord", la más visitada en sus veinte años de historia, mientras que el Museo de San Marco cuadriplicó su número de visitantes en comparación con el mismo período del año anterior.

Promovida y organizada por la Fundación Palazzo Strozzi, el ministerio de Cultura - Dirección Regional de Museos Nacionales de Toscana y el Museo de San Marco, la exposición, curada por Carl Brandon Strehlke con Stefano Casciu y Angelo Tartuferi, celebró la figura de Beato Angelico a través de más de 140 obras de 70 colecciones e instituciones de todo el mundo.

El 83% de los visitantes fueron italianos y extranjeros no residentes en el área metropolitana de Florencia.

Según Arturo Galansino, director general de la Fundación Palazzo Strozzi, "los resultados récord de la exposición se deben a la excepcionalidad de un proyecto que representa un avance fundamental en los estudios sobre Fra Angelico y el Renacimiento, a la vez que realza el singular entorno del Museo de San Marcos, un colaborador esencial de la exposición".

Para Casciu, "en línea con la decisiva renovación y revitalización del Museo de San Marcos y de sus colecciones llevada a cabo en los últimos años, incluyendo en la exposición las obras clave del Beato Angelico, así como el propio ex convento como lugar de identidad e indispensable para comprender al gran maestro, significó también una importante revitalización de este extraordinario sitio a nivel nacional e internacional".

La próxima exposición en el Palazzo Strozzi estará dedicada a Mark Rothko (1903-1970).

Curada por Christopher Rothko y Elena Geuna, pretende celebrar el vínculo especial entre el artista y Florencia a través de más de 70 obras del Moma y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la Tate de Londres, el Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou de París y la National Gallery of Art de Washington.

Desde Palazzo Strozzi, el proyecto se extiende luego a la ciudad de Florencia, involucrando dos lugares particularmente queridos por el artista en dos secciones satélites: el Museo de San Marco, con obras en diálogo con los frescos de Beato Angelico, y el Vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana diseñado por Miguel Ángel. (ANSA).