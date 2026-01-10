Arte: bajo nuevas tendencias, visita inmersiva en la Galería Borghese

Una oportunidad de observar la evolución de la famosa Galería a lo largo de los siglos.

Gracias a la realidad aumentada, el museo revela sus diversas capas históricas, desde sus orígenes en el siglo XVII hasta la época contemporánea, acompañando a los visitantes en un viaje que entrelaza arte, historia e innovación.

Recrea atmósferas, colores y exposiciones ahora perdidas, haciendo visible la transformación de los espacios y las colecciones a lo largo del tiempo.

Los recorridos también permiten a los visitantes revisitar virtualmente obras que formaron parte de la colección, como "Gladiador", actualmente en el Louvre.

Esto reinserta digitalmente la obra en su contexto original, permitiendo a los visitantes comprender su papel y valor dentro de la colección Borghese.

Una narrativa inmersiva recorre el nacimiento de la colección, el papel central de la familia Borghese, las transformaciones arquitectónicas y museográficas, y el surgimiento de la institución como museo público.

El proyecto refuerza así la función del museo como espacio vivo, abierto a la experimentación y el debate, invitando a los visitantes a observar y dejarse llevar por las obras, reconociendo su permanencia como una posibilidad de significado en constante renovación.

La iniciativa hace que el museo sea cada vez más accesible y fomenta la relación entre el visitante y la obra de arte, entre el tiempo histórico y la percepción contemporánea.

Está disponible en italiano e inglés, y alterna visitas a las principales obras maestras de la colección con una experiencia inmersiva mediante gafas Oculus.

La Galería Borghese (Galleria Borghese, en italiano) es un museo de arte situado en los jardines de Villa Borghese, Roma.

El edificio de la Galería se encuentra enclavado en los jardines de Villa Borghese, cuyo conjunto conformaba anteriormente la Villa Borghese Pinciana, propiedad de la familia homónima.

La Galería Borghese conserva una parte sustancial de la colección Borghese de pintura, escultura y antigüedades, la cual fue iniciada por el cardenal Scipione Borghese (1576 - 1633), sobrino del papa Paulo V (papado: 1605-1621).

Scipione Borghese fue el primer mecenas de Bernini y un ávido coleccionista de la obra de Caravaggio, por lo que ambos artistas se encuentran extensamente representados en el museo.

Además, se exhiben obras destacables de otros autores como Entierro de Cristo de Rafael Sanzio, Dánae de Correggio, Amor sacro y amor profano de Tiziano, el Retrato de Paulina Bonaparte esculpido por Antonio Canova y notables trabajos de Peter Paul Rubens, José de Ribera, Agnolo Bronzino y Federico Barocci.

(ANSA).