Arte: Banksy asume autoría de nueva obra de denuncia en Londres

La obra es idéntica a un mural visto el viernes en otra zona de la capital, en un muro cerca de Centre Point, en Tottenham Court Road, y ya fue atribuida sin lugar a dudas al escritor rebelde de Bristol por Stefano Antonelli, curador de varias exposiciones dedicadas a él en Italia.

Las dos obras representan una imagen en claroscuro de un niño tendido en el suelo en primer plano, y junto a él, una figura más grande y sombreada, con el brazo y el dedo índice apuntando hacia los edificios superiores.

El mensaje de la redada parece ser una denuncia de la marginación de las personas sin hogar, como sugirió Antonelli y apoyó hoy otro artista callejero británico, Daniel Lloyd-Morgan, en LA NACION: en concreto, de los niños sin hogar, cuyo número, según diversos estudios, comenzó a aumentar de nuevo en el Reino Unido.

Banksy ya había intentado llamar la atención sobre la crisis de las personas sin hogar en la isla, como en otras partes del mundo occidental, en 2019 al mostrar un retrato de una persona sin hogar llevada por los renos de Papá Noel en Brighton, nuevamente en plena temporada navideña.

Las obras gemelas, finalizadas en los últimos días, están destinadas a servir de recordatorio en dos zonas de la metrópolis históricamente afectadas por la marginación social.

En particular, el proyecto Centre Point se construyó a la sombra de lo que antaño fue un proyecto de vivienda pública: una torre de 34 plantas que, como recordó Stefano Antonelli, fue ocupada en 1974 por activistas para concientizar a la población sobre el problema de las personas sin hogar. (ANSA).