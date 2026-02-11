Arte: Bernini y Barberini o la relación entre artista y mecenas

El pontífice descubrió al entonces niño prodigio, hijo del renombrado escultor Pietro Bernini, y propició su emancipación del taller de su padre. Posteriormente, se convirtió en el protector y mecenas de Bernini, y el principal artífice de su transformación en un auténtico maestro del Barroco.

La exposición "Bernini y los Barberini" explora lo que se considera una de las relaciones más fructíferas e intensas de la cultura artística del siglo XVII. Se inaugura el 12 de febrero en el Palacio Barberini, de Roma, donde permanecerá abierta hasta el 14 de junio. Comisariada por Andrea Bacchi y Maurizia Cicconi, la exposición ofrece por primera vez una reconstrucción visual y crítica de la relación personal, intelectual y política entre este artista y su mecenas prácticamente exclusivo.

La exposición "Bernini y los Barberini" es un proyecto de las Galerías Nacionales de Arte Antiguo, realizado con el apoyo de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura de Italia, con el apoyo de su socio principal, Intesa Sanpaolo, y el patrocinio de la Fabbrica di San Pietro in Vaticano.

"Este es el segundo acto de un importante proyecto trienal dedicado a las figuras clave de las colecciones", explica Thomas Clement Salomon, director de las Galerías Nacionales de Arte Antiguo, recordando el enorme éxito de público de la exposición Caravaggio 2025.

"La exposición es un proyecto científico extraordinario, pero nos preocupa lo que ocurrirá dentro de doce meses", bromea Michele Coppola, director ejecutivo de Arte, Cultura y Patrimonio Histórico de Intesa Sanpaolo, que apoya la iniciativa y es propietario de la editorial Allemandi, que publica el catálogo.

Bernini fue escultor, arquitecto y pintor y trabajó principalmente en Roma. Es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco. Poseía la habilidad de crear en sus esculturas escenas narrativas muy dramáticas, de captar unos intensos estados psicológicos y también de componer conjuntos escultóricos que transmiten una magnífica grandeza.

Su habilidad para esculpir el mármol llevó a que fuera considerado un digno sucesor de Miguel Ángel, muy por encima de sus coetáneos y especialmente de sus grandes rivales, Alessandro Algardi y Francesco Borromini. Su talento se extendió más allá de la escultura y fue capaz de sintetizar de manera brillante la escultura con la pintura y la arquitectura en un todo conceptual y visual coherente.

Maffeo Barberini nació en el seno de una noble familia florentina y, al quedar huérfano de padre, fue enviado por su madre a Roma bajo la protección de su tío Francesco Barberini, que ocupaba el cargo de protonotario apostólico. Educado por los jesuitas en el Colegio Romano, pasó a la Universidad de Pisa, donde, en 1589, se doctoró en leyes. Bajo el nombre de Urbano VIII fue el papa 235.º de la Iglesia católica, entre 1623 y 1644.

En los primeros años de su pontificado se proclamó como protector de las ciencias y el arte. Fue gran amigo de Galileo Galilei; y antes de subir al trono pontificio le escribió un poema en su honor titulado "Adulatio Perniciosa".

Durante su pontificado, Urbano VIII patrocinó las artes y se convirtió en mecenas de varios artistas, entre los que destaca Bernini, al que le encargó el célebre baldaquino de San Pedro sobre el altar de la Basílica de San Pedro. (ANSA).