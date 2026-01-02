Arte: Boom en la Pinacoteca Ambrosiana, en cuatro años +800% de visitantes

El histórico museo, que alberga obras maestras como "Canestra di frutta" de Caravaggio, el cartón preparatorio de la Escuela de Atenas de Rafael y el Codice Atlántico de Leonardo da Vinci, consolidó su tendencia ascendente en 2025, cuando el número de visitantes aumentó un 50% respecto del año anterior.

"No se trata de un milagro ambrosiano —señaló Antonello Grimaldi, secretario general de la Veneranda Biblioteca Ambrosiana—, sino del resultado de una gestión de la cultura de tipo empresarial, inclusiva, no elitista ni autorreferencial".

Según explicó, el modelo se apoya en pilares claros: "preservar, valorizar, innovar y comunicar, siempre bajo el signo de la sostenibilidad financiera, cultural y social".

El objetivo, subrayan desde la institución, es no detenerse.

"Toda la Ambrosiana está comprometida a continuar y mejorar su trabajo en 2026", aseguró Andrea Canova, presidente de la Congregación de los Conservadores de la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. "Los excelentes resultados obtenidos nos permiten mirar con optimismo al próximo año, pero no debemos conformarnos con los números: es necesario preparar y poner en práctica un proyecto cultural acorde a la historia de nuestra institución, capaz de dialogar con un público cada vez más amplio a partir de la riqueza de su patrimonio", añadió.

En una Milán que —según remarcan desde la Ambrosiana— vive un momento de gran notoriedad internacional pero a veces padece una representación "demasiado superficial", el museo se propone "colmar, en colaboración con otras realidades culturales, un vacío de pensamiento y de corazón".

El crecimiento reciente se apoya también en una intensa programación. Entre las iniciativas más exitosas se destacó la muestra de Pietro Terzini, que combinó arte contemporáneo y antiguo y alcanzó 35.000 visitantes en menos de 25 días; el nuevo montaje multimedia de la sala de los Flamencos realizado junto a Intesa Sanpaolo; aperturas extraordinarias a tres euros; conciertos y colaboraciones con eventos como BookCity, MuseoCity y Orticola.

El calendario de 2026 continúa esa línea: en los próximos meses finalizará la exposición dedicada a Nicola Samor y, en la sala del Cartón de Rafael, llegará Sidival Fila, fraile franciscano y artista que basa su investigación en materiales en desuso. En primavera está prevista la muestra Remake, en colaboración con la Fundación Rava, que involucrará a jóvenes de cárceles italianas y a mujeres del penal de la Giudecca, en Venecia, quienes realizarán dibujos inspirados en el Cartón de Rafael. Las obras serán ensambladas y cosidas en una pieza de las mismas dimensiones que el original renacentista. En mayo, finalmente, se presentarán trabajos del tape artist No Curves.

