Arte: Caravaggio, de la Galleria Borghese al Museo Morgan

Esta exposición celebra el extraordinario préstamo de la Galería Borghese de Roma de la pintura Niño con cesta de frutas, una importante obra temprana de Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio (1571-1610).

Formado en su Lombardía natal, Caravaggio trajo a Roma una tradición de naturalismo que se remontaba a la obra de Leonardo da Vinci en Milán. Sin embargo, combinó esta tradición con un enfoque revolucionario de la pintura que rompió con la ilusión del arte y, en cambio, celebró el artificio del taller.

Con los labios entreabiertos, las orejas enrojecidas y la camisa deslizándose por el hombro, el Niño con cesta de frutas distaba mucho de las figuras idealizadas que se representaban típicamente en la pintura romana de la época.

Presentado con notable franqueza, el modelo parece ofrecerse para que lo examinemos, como la fruta demasiado madura que sostiene.

La exposición yuxtapone esta notable obra con algunos precedentes de su naturalismo, incluyendo pinturas anteriores de Milán y de Annibale Carracci, contemporáneo de Caravaggio, algo mayor que él.

La instalación también incluirá una selección de obras que documentan el profundo impacto de Caravaggio en el arte romano.

Concluye con el retrato de Scipione Borghese, realizado por Gianlorenzo Bernini, uno de los primeros propietarios del cuadro "Niño con cesta de frutas" y coleccionista, en gran medida, responsable de la Galería Borghese.

Es la primera vez en cuarenta años que una obra del maestro lombardo vuelve a exhibirse en Nueva York.

La exposición brinda la oportunidad de apreciar de cerca la potencia expresiva del claroscuro, la tensión emocional de las figuras y el uso revolucionario de la luz, elementos que influyeron en generaciones de artistas, mucho más allá de las fronteras italianas.

La muestra se inscribe en un programa más amplio de intercambios culturales destinado a acercar al público estadounidense obras maestras que rara vez se conceden en préstamo.

A cuarenta años de la última presencia de Caravaggio en Nueva York, el regreso del maestro despierta una gran expectativa entre académicos, aficionados y visitantes, reafirmando la vigencia inagotable de un artista que sigue interrogando la mirada y la conciencia del presente. (ANSA).