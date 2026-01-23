Arte: ciudades italianas, por grandes maestros del siglo 18 y 19

A ser inaugurada el 30 de enero, la exposición invita a un viaje imaginario desde Venecia hasta Roma y otros paisajes urbanos famosos, presentando una selección de obras que representan a Italia como un destino privilegiado en el imaginario europeo.

En el centro de la exposición se encuentra la tradición de la llamada "veduta": una forma de pintura a la vez documental y poética, capaz de capturar la arquitectura, la luz, la vida cotidiana y las perspectivas monumentales con extraordinaria precisión.

Durante el Grand Tour, entre los siglos XVIII y XIX, viajar a Italia fue parte fundamental de la formación cultural de los aristócratas, artistas e intelectuales europeos. Las vedutas se convirtieron en una suerte de postales, "recuerdos" visuales del viaje: imágenes para coleccionar, intercambiar y conservar como símbolos de conocimiento y gusto refinado.

La exposición reúne obras de algunos de los artistas más reconocidos y queridos de la pintura veduta, entre ellos Canaletto, Francesco Guardi, Giovanni Paolo Panini, Vanvitelli, Ippolito Caffi y Thomas Patch, junto con otras figuras clave de la escena artística de finales del siglo XVIII y principios del XIX (ANSA).