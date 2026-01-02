Arte: Cloud Dancer, bailando entre las nubes, color Pantone 2026

La tonalidad para el próximo año es Cloud Dancer — Pantone 11-4201, y para la empresa líder en tendencias cromáticas, es mucho más que un simple matiz: es una idea, una forma de ser.

Este color del 2026 es un blanco suave y natural, vaporoso y flotante, que evoca tranquilidad y el anhelo colectivo de regresar a un ritmo equilibrado. Es una tela blanca sobre la que empezar de nuevo, el color de la espera y del silencio: al alzar la vista al cielo, es el color de las nubes, suaves y suspendidas, pero también el de un paisaje montañoso con sus cumbres nevadas, suaves y envueltas en niebla.

Para encontrar el color Pantone 2026, basta tomar un teleférico y dejarse mecer por el silencio de una montaña cubierta de nieve. O volar hasta Bolivia y dejarse cautivar por la belleza envolvente del Salar de Uyuni, una vasta extensión salina que parece suspendida entre el cielo y la tierra.

Allí es difícil distinguir el horizonte, que parece desvanecerse en un "blanco sublime": a 3.650 metros de altitud, el terreno desértico, 11.000 kilómetros cuadrados de sal blanquísima, formaciones rocosas y islas cubiertas de cactus, se creó tras el secado de un lago prehistórico. Un trekking de varios días, pernoctando en tiendas de campaña o viajando en jeep hasta las islas Incahuasi y de Pescado, permite vivir una auténtica aventura en el desierto de sal.

En el continente americano, el Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil, es una vasta extensión de dunas blancas, manglares, lagos y ríos. El viento mueve constantemente las dunas, cambiando el paisaje y regalando emociones diferentes durante las excursiones, que se pueden hacer en buggy, autobús o pequeños aviones turísticos. Se parte desde Fortaleza, con una parada intermedia en la hermosa Jericoacoara hasta Sao Luis, un centro histórico colonial y patrimonio mundial de la Unesco.

Otro paisaje desértico que recuerda el blanco de 2026 se encuentra en el Cuerno de África: es la depresión de la Dancalia o Afar, en el noreste de Etiopía, uno de los desiertos más calurosos de la Tierra, compuesto de lava y rocas basálticas. El punto de entrada es Berhale, una ciudad etíope situada a unos 120 kilómetros de Macallé, a lo largo de la tradicional ruta de las caravanas de sal hacia el lago Karum o Assale.

El blanco evanescente también es el color de las dunas de Skagen, en Dinamarca. Aquí, en el pequeño pueblo de pescadores que da nombre a las dunas, el cielo se confunde con el mar, y el horizonte abierto dibuja paisajes mágicos y emocionantes que siempre han atraído a artistas en busca de inspiración. A lo largo de los 60 km de costa virgen destacan las dunas de Råbjerg Mile, las más grandes en movimiento de Europa, que se desplazan unos 15 metros al año.

En la costa turquesa de Turquía, las dunas de Patara encantan por su belleza y color blanco: se extienden a lo largo de 22 km entre arena talco, acantilados y amplios golfos; se pueden alcanzar a pie o en coche, el cual se deja en un aparcamiento donde el ticket financia la protección y conservación de la zona arqueológica y paisajística.

El "blanco sublime" también es el color de muchas playas alrededor del mundo: en el imaginario colectivo, las polinesias, africanas y caribeñas evocan de inmediato bienestar y paz. Pero no hace falta volar tan lejos: en Cerdeña, por ejemplo, las dunas blanquísimas de Capo Comino, en la costa noreste de la isla, se extienden por 3 km en el territorio de Siniscola, donde la vegetación mediterránea brota de la suave arena blanca.

No solo la naturaleza crea un blanco etéreo y vaporoso: también existen construcciones cuyo color inspira calma y sofisticación, como el Zayed National Museum, un edificio futurista en el distrito cultural de Saadiyat, en Abu Dabi, que ofrece un viaje multisensorial a través de la historia de los Emiratos y la vida de su padre fundador, enriquecido por un jardín exterior de 600 metros salpicado de plantas desérticas e instalaciones artísticas. (ANSA).