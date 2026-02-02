Arte: Comienza el mantenimiento del "Juicio final" en la Capilla Sixtina

La Capilla Sixtina permanecerá abierta en todo momento, recibiendo a fieles y visitantes. Mientras tanto, tras una pantalla de alta definición que reproduce el Juicio Final, restauradores del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Maderas de los Museos Vaticanos realizarán la limpieza de la obra maestra de Miguel Ángel Buonarroti.

El proyecto surge "unos treinta años después de las últimas obras de conservación del 'Juicio Final' en la Capilla Sixtina finalizadas en 1994 bajo la supervisión del director general Carlo Pietrangeli y llevadas a cabo por Gianluigi Colalucci, restaurador jefe del Laboratorio de Restauración de Pintura y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos", explica Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos.

Encargado a Buonarroti en 1533 —enfatiza Fabrizio Biferali, Conservador del Departamento de Arte de los Siglos XV-XVI— por el Papa Clemente VII para el altar de la Capilla Sixtina, el 'Juicio Final' solo se inició bajo el nuevo pontífice, Pablo III, quien nombró al artista toscano 'supremum architectum, sculptorem et pictorem' del Palacio Apostólico, liberándolo de las obligaciones contractuales para la tumba de Julio II para que pudiera dedicarse exclusivamente al proyecto de la Sixtina. Miguel Ángel comenzó a pintar la escena en el verano de 1536, completando la inmensa obra (aproximadamente 180 metros cuadrados y 391 figuras) en el otoño de 1541.

El 31 de octubre de ese año, Pablo III pudo celebrar las vísperas solemnes ante esa extraordinaria pintura que, como escribió Giorgio Vasari, "llenó a toda Roma de asombro y admiración".

Tras la intervención de Colalucci, que marcó un punto de inflexión en la comprensión de la paleta de Miguel Ángel, en los años posteriores, las pinturas de la Capilla Sixtina fueron objeto de constante investigación y seguimiento por parte de los Museos Vaticanos, necesario para evaluar su estado de conservación dada la alta afluencia diaria de visitantes.

En consecuencia, el Laboratorio de Restauración inició un programa de mantenimiento preventivo para todo el complejo decorativo, destinado a salvaguardar las superficies con frescos mediante la eliminación sistemática de los depósitos acumulados con el tiempo.

Con el paso de los años, las operaciones realizadas exclusivamente de noche con la ayuda de plataformas móviles se han centrado progresivamente en los muros con los lunetos de Miguel Ángel, la serie de los Pontífices y las grandes escenas del siglo XV. "El Juicio Final, hasta ahora excluido es ahora objeto de una específica campaña de mantenimiento, necesaria por la presencia de una difusa neblina blanquecina, causada por la deposición de micropartículas de sustancias extrañas transportadas por el movimiento del aire, que con el tiempo ha atenuado los contrastes de claroscuro y uniformizado los colores originales del fresco", añade Paolo Violini, restaurador jefe del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera. (ANSA).